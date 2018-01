Future-ready - Gelebte Identität in disruptiven Zeiten - so werden Unternehmen zukunftsfest

„Marke“ sind doch inzwischen irgendwie alle! Nur so zu sein reicht aber in schnelllebigen disruptiven Zeiten nicht länger aus: Wie wird ein zwar markantes Unternehmen zu einem wirklich zukunftsbereiten Unternehmen? Wie kriegt es auch morgen so berechtigt wie geplant wertschätzende Aufmerksamkeit – und damit seinen Anteil an der so begrenzten „härtesten Währung der Welt“? Und wie macht es sich diese Beachtung zunutze, zum Wohl aller Beteiligten und für mehr Absatz, Umsatz und Gewinn?

Das Experten-Duo Henkel & Berndt sagt, weshalb „Markenarbeit“ heute viel zu kurz springt und nichts mehr geht, ohne future-ready zu sein. Und bringt auf den Punkt, wie man das erreicht. Dafür stellen die Finger-in-die-Wunden-Leger vorausgehende Unternehmen auf den Prüfstand und dokumentieren, was sie entscheidend besser machen als alle anderen. Für den Erfolg, den alle wollen und wenige bekommen. Und um das zu sein, was heute für morgen zählt: bereit für die Zukunft. Alles so provokant wie ohne Wattebäusche – und so humorvoll wie ohne graden Zeigefinger. Mit tiefgründigen Einblicken in die Zukunftsbereitschaft dieser Unternehmen:

Swiss Life Select – Finanzberatung nach dem Best-Select-Prinzip

Einhell – Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit

Feldhoff & Cie. – Kommunikationsagentur in der Immobilienwirtschaft Future-ready!

Proviande und Swiss Apéro – Soulfood aus der Schweiz

Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf – Wellness-Resort auf Usedom

Edding – markieren, dekorieren, lackieren

Kaldewei – Badlösungen aus Stahl-Email

