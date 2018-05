GAZi-Grillkäse gewinnt im Galileo-Geschmackstest

Beim Grillkäse-Check des ProSieben-Magazins schnitt der Grill- und Pfannenkäse der Sorte Honey-BBQ im Vergleich zur Konkurrenz am besten ab.

Stuttgart, 09.05.2018. Mehr als zehn Minuten Sendezeit widmete das Galileo-Magazin vergangenen Freitag seinem großen Grillkäse-Check. Als europäischer Marktführer mit langjähriger Erfahrung, waren auch die beliebten GAZi-Produkte und deren Produktion prominent vertreten. Ernährungswissenschaftler und Profi-Köche ergründeten das Geheimnis hinter dem perfekten Grillkäse-Geschmack und testeten drei Käse-Varianten von verschiedenen Herstellern.

„Dauerbrenner auf deutschen Grills“

Ein köstlicher Grillkäse habe laut Moderator Aiman Abdallah längst einen festen Platz auf dem Grill.

Mit seiner saftigen Konsistenz und dem aromatischen Geschmack sei er laut vieler Bewertungen nicht nur für Vegetarier eine leckere Alternative zu Steak und Bratwurst. Doch wie wird aus Käse überhaupt ein Grillkäse? Und warum schmilzt er nicht auf dem Grillrost? Durch Galileo-Gourmet Martin Dunkelmann erhält der Zuschauer interessante Antworten auf diese Fragen und erfährt, was den Grillkäse so beliebt macht.

Spannende Einblicke ins Milchwerk Crailsheim

Die erste Anlaufstation des Reporters ist dabei das Milchwerk in Crailsheim, in dem GAZi pro Saison mehr als 10 Millionen Packungen Grillkäse produziert. Mit Einblicken in die sonst streng geschützte Produktion, zeigt Galileo gemeinsam mit Geschäftsführer Josef Vögele besonders anschaulich, wie aus Milch ein Stück Käse entsteht.

Honey-BBQ begeistert die Tester

Die langjährige Erfahrung von GAZi zeigt sich ebenfalls beim anschließenden Testergebnis. Nicht nur Profikoch Shane McMahons Bewertung fällt fantastisch aus, auch die zahlreichen Tester wählen den Grill- und Pfannenkäse von GAZi auf Platz eins – vor allem aufgrund seines besonderen Aromas.

GAZis Mutterkonzern, die garmo AG, weiß die positiven Bewertungen der Tester sehr zu schätzen und freut sich über die besondere Gelegenheit, Kunden und Grillkäsefans einen Blick in die eigene Produktion zu ermöglichen.Der Beitrag aus der Sendung vom 04.05.2018 kann online unter folgender Adresse noch einmal angeschaut werden: