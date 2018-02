GEDOK-Ausstellung: „2“ Anne Hooss (Fotografie) und Christine Huss (Scherenschnitt-Objekte)

Vernissage: 24. März, 11 Uhr

Ausstellungsdauer: 24. März bis 27. Juli 2018

Amtsgericht Freiburg | Holzmarktplatz 2 | 79098 Freiburg

Begrüßung: Sybille Wermelskirchen

Einführung: Dr. Antje Lechleiter

Musik: Birte Niemann (Sopran)

Öffnungszeiten: Mo bis Do, 8 bis 16 Uhr und Fr, 8 bis 14 Uhr

Eintritt frei.

Bildlegende: © Veranstalter | Christine Huss (li.) - Anne Hooss | Dialog

http://www.GEDOK-Freiburg.de

---

Pressetext:

Am 24. März, um 11 Uhr eröffnet die GEDOK im Amtsgericht Freiburg ihre neue Ausstellung „2“ mit Werken von Anne Hooss und Christine Huss.

Die Vielschichtigkeit deren künstlerischen Dialogs zeigt sich vor allem in der Gegenüberstellung verschiedener Medien und Materialien. Blickt man tiefer, leuchten in den einzelnen Dialogen bereits neue Fragestellungen und Deutungsrichtungen auf. Wo sich Scherenschnitte scharf umrissen in Szene setzen, zeigt die Fotografie einen malerisch-poetischen Charakter: Im Spannungsfeld von Schwarz-Weiß und Farbigkeit, Schärfe und Unschärfe, Abstraktion und klar konturierten Schnittkanten entstehen sich kontinuierlich erneuernde Bildgeschichten.

© Veranstalter | Christine Huss (li.) - Anne Hooss | Dialog

[Großes Bild anzeigen]

Sybille Wermelskirchen begrüßt, Dr. Antje Lechleiter führt in die Ausstellung ein, die von Birte Niemann (Sopran) musikalisch umrahmt wird. Anlässlich der Vernissage wird die Dokumentation zum erfolgreichen GEDOK-Projekt „Knast Kunst“ im Sommer 2017 zum Verkauf angeboten.

http://www.GEDOK-Freiburg.de

--

Ansprechpartner:

GEDOK Freiburg

Gabriele Frey | 1. Vorsitzende

Tel.: 0761/15 620 602

Pressekontakt der GEDOK Freiburg

Dr. Friederike Zimmermann | Tel. 0761 / 150 40 32 |