> Freitag I 4. November 2016 | 20 Uhr Buchladen in der Rainhof Scheune, Höllentalstraße 96, 79199 Kirchzarten-Burg

Karten zu 18 €, erm. 12 € | Tel. 07661 – 98 80 921

> Sonntag | 6. November 2016 | 18 Uhr

Kaisersaal, Historisches Kaufhaus Münsterplatz, Freiburg

Susana Schnell | Sopran

Barbara Ostertag | Mezzosopran

Ullo von Peinen | Rezitation

Elisabeth Stäblein-Beinlich | Klavier

Künstlerische Gesamtleitung: Elisabeth Stäblein-Beinlich

Karten ab 18 €, erm. 12 € | BZ 0761 – 496 8888 | reservix.de

---

Pressetext:

Pauline Viardot-Garcia (1821–1910) – Eine Begegnung in Wort und Musik

Kennen Sie Pauline Viardot-Garcia? Sie war und ist eine der faszinierendsten Musikerinnen des 19. Jahrhunderts. Acht Jahre lebte sie mit ihrer Familie und Iwan Turgenjew in Baden-Baden. Ihre Kunsthalle war der glanzvolle gesellschaftliche Mittelpunkt der Stadt: Otto von Bismarck, viele Adelige und gesellschaftlich wichtige Personen sowie unzählige Künstlerinnen und Künstler wie Heinrich Heine, Theodor Storm, Johannes Brahms und Clara Schumann gingen bei ihr ein und aus. Mit Frédéric Chopin trat sie bei seinem letzten Londoner Konzert mit Transkriptionen seiner Mazurken auf. – Neugierig geworden?

Das Jahreskonzert 2016 der GEDOK Freiburg am 6.11. im Kaisersaal – das Vorkonzert findet am 4.11. in Zusammenarbeit mit dem Buchladen in der Rainhof Scheune statt – ist ein fulminanter Streifzug durch von Pauline Viardot komponierte oder arrangierte Lieder, Duette und Klavierstücke. Dazu werden Briefe, Zeitzeugnisse sowie Werkausschnitte von Iwan Turgenjew gelesen.



http://www.GEDOK-Freiburg.de