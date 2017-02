GFN AG weitet soziales Engagement aus

Heidelberg, 23.01.2017. Mit einer Spende von 2.500 Euro unterstützt die GFN AG die Heidelberger Sportabteilung "SGK Rolling Chocolate", die sich für Inklusionsförderung und Sportförderung für Menschen mit Behinderung einsetzt.

Das Engagement erfolgte im Rahmen des großen Benefizkonzerts "Zusammenklang: Miteinander-Füreinander" für soziales Engagement in Heidelberg mit dem SAP Sinfonieorchester am 21.01.2017 in der Stadthalle Heidelberg.

„Wir freuen uns, dieses Projekt zu unterstützen, denn Mannschaftssport und Musik, gerade in einem Orchester mit vielen Musikern, stehen beispielhaft dafür, dass nur ein Miteinander zum Erfolg führt. Wir alle können dies durchaus als Vorbild für unser gesellschaftliches und berufliches Leben sehen.“, so Manfred Winter, Vorstandsvorsitzender der GFN AG.

Die Veranstalter und das SAP Orchester schenken dieses mittlerweile fest etablierte Musikereignis den Menschen in Heidelberg, der Eintritt ist frei. So sollen auch Menschen das Konzert besuchen können, die sich dies sonst gar nicht oder nur unter großen finanziellen Einbußen leisten könnten.

Das SAP Sinfonieorchester in Heidelberg

Der Erlös der Veranstaltung kommt in diesem Jahr der Kirchheimer Sportabteilung "SGK Rolling Chocolate" zugute. Bereits in den Grußworten von Ingo Franz (Veranstaltergemeinschaft) als auch von Dr. Bernd Welz (SAP) und Lothar Binding (MdB) waren mehrfach deutliche Anklänge auf die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation herauszuhören. Einig waren sich alle Redner darin, dass das Motto „Zusammenklang: Miteinander-Füreinander“ in der heutigen Zeit an Bedeutung gewinnt. Für eine inklusive Stadtgesellschaft, für soziale und gesellschaftliche Vielfalt oder auch einen globaleren politischen Kontext betreffend. Die Besucher konnten sich im folgenden vom Zusammenspiel des Orchesters unter der Leitung von Johanna Weitkamp überzeugen. Der musikalisch und politisch anspruchsvolle Abend umfasste Werke von Beethoven, Crusell und Tschaikowski. Bereits zum achten Mal fand das Konzertprojekt im vollen Konzertsaal statt.

Im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens ist die GFN AG mittlerweile einer der größten deutschen Bildungsanbieter. Sie ist ganzheitlicher Dienstleister für Weiterbildungen in den Bereichen Informatik, Personalentwicklung sowie Berufs- und Gesundheitscoaching.

Mit individuellen Bildungs- und Integrationsprogrammen ebnet sie Menschen den Weg zu einem Arbeitsplatz, der zu ihrer Persönlichkeit und ihrem Gesundheitsstatus passt. Diese Dienstleistungen schaffen für Menschen in unterschiedlichen Lebens- und Arbeitssituationen eine solide Bildungsbasis, die die persönliche und berufliche Weiterentwicklung sowie die Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht.Als Mitglied des Netzwerks „Wir-zusammen“ übernimmt die GFN AG soziale Verantwortung in Form von Bildungspatenschaften für Geflüchtete.

Weitere Informationen finden Sie hier:

http://sap-sinfonieorchester.educat....rt-stadthalle-heidelberg/

http://www.rolling-chocolate.de/

http://www.gfn.de/