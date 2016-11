GOLDIGER Besuch bei der EULAG GmbH in der Niederlassung Dresden

King Karl, Karl Schulze www.karl-schulze.com der 2 fache Goldmedaillengewinner von London 2012 und Rio 2016 im Rudern besuchte und in der Niederlassung in Dresden www.eulag.de, Sein Onkel Axel Schulze, Prokurist bei der EULAG GmbH reiste jedes Mal mit der Dynamo Dresden Glücksfahne an die Olympia Schauplätze und tatsächlich holte Karl Schulze mit seinen Mannen wieder Gold, auch in Tokio 2020 wird Axel Schulze und die Fahne sicher wieder dabei sein. Im Anschluss gab es noch eine Führung im Stadion von Dynamo Dresden mit unserem Geschäftsführer Andreas Ehringhaus und einigen Mitarbeitern der EULAG GmbH.

Schüttgut ist nicht gleich Schüttgut. Und das wissen wir von der EULAG nur zu gut, Schüttgutlogistik wird bei uns groß geschrieben. Denn ob Sie Kunststoffe, Papier, Holz, Ersatzbrennstoffe, , Altreifen, Schrott, Recyclingprodukte und andere Wertstoffe oder Baustoffe wie beispielsweise Oberboden, Sand, Kies, Steine und Zement, Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Weizen, Gerste, Mais, Salz, Kaffee oder Futtermittel wie Raps, Triticale, Futtermais oder Futterweizen transportieren wollen, Schüttguttransporte haben unterschiedliche Anforderungen und benötigten eine individuelle Behandlung, spezielle organisatorische Voraussetzungen und letztendlich Profis mit Erfahrung. Unsere Mitarbeiter sind hoch qualifizierte Logistik-Profis mit ausgewiesener Sprachkompetenz, die Ihr Schüttgut in Deutschland und in ganz Europa optimal disponieren und transportieren. Ihr Vorteil: Keine Reibungsverluste und eine verantwortungsvolle Transportabwicklung, die überzeugt. Vertrauen Sie uns jetzt Ihre Schüttguttransporte an und profitieren Sie von unserer Kompetenz. Wir als Schüttgutspedition mit unseren Niederlassungen Raubling in Bayern / Oberbayern, Erfurt in Thüringen und Dresden in Sachsen, organisieren Schüttguttransporte in Deutschland und International.