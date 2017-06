GRAITEC veröffentlicht die Advance Suite 2018

GRAITEC, internationaler Entwickler von BIM-, Fertigungs- und Design-Software für die AEC Industrie und Autodesk® Platinum Partner in den USA und Europa, gibt die Veröffentlichung der neuen GRAITEC Advance Suite 2018 bekannt und liefert damit ausgezeichnete Konstruktions- und Modellierungssoftware für den AEC- und Fertigungsmarkt.

GRAITEC strebt kontinuierlich danach seinen Kunden erstklassige Softwarelösungen bereitzustellen. Die neueste Version seiner Advance Produktreihe zeigt, dass GRAITEC weiterhin zu den Größten in seiner Branche gehört und weltweit ausgezeichnete Softwarelösungen für die Bereiche AEC, Konstruktion und Building Design liefert.



Advance Design 2018: BIM Software für FE-Berechnungen

Advance Design wurde speziell für Fachleute entwickelt, die eine professionelle Lösung für die statische Bemessung und den Entwurf von Massivbau-, Stahl- und Holzkonstruktionen nach den neuesten Versionen der Eurocodes (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 und EC8), der nordamerikanischen Vorschriften (ACI / AISC) und der kanadischen Vorschriften (A23.3, S16) benötigen. Advance Design ist Teil der GRAITEC Advance Suite und bietet, zusammen mit Autodesk® Advance Steel und Revit®, einen durchgängigen BIM Workflow, der Export-, Import- und Synchronisierungsvorgänge unterstützt.

Die Version 2018 von Advance Design enthält viele neue Funktionen, die einen hohen Nutzen für die Anwender haben, u.a:

• Advance Design 2018 wird mehr und mehr ein internationales FEM-System, das einen brandneuen 3D Generator für klimatische Lasten gemäß den Vorschriften der Vereinigten Staaten (ASCE 7-10), ein Update der kanadischen Vorschriften nach der neuesten Fassung des NBC2015 und den nationalen, slowakischen Anhang der Eurocodes enthält.

• Das neue Konzept der „Bemessungsgruppen“ wurde in Verbindung mit den BIM-Designers und Revit® eingeführt, um einen noch intelligenteren und produktiveren strukturellen BIM Workflow unterstützen zu können.





Advance Workshop 2018: Produktionsmanagementsoftware für den Stahlbau (MSI)

Advance Workshop ist eine für Stahlbaufertiger speziell angefertigt, einfach zu bedienende Produktionsmanagement Software für die Stahlbaufertigung (MIS) von GRAITEC. Mit der Software haben Sie eine vollständige Kontrolle über jeden Schritt der Produktion. Advance Workshop verwaltet den gesamten Prozess bei der Übergabe von Stahlkonstruktions-Modellen vom BIM Modell direkt in die Produktion. Mit Advance Workshop arbeiten Sie höchst effizient, so dass Ihre Fertigung ein profitabler Erfolg wird.

Advance Workshop 2018 bietet zur Optimierung Ihrer Fertigungsprozesse neue Funktionen zur Dokumentenerstellung, eine überarbeitete Bestellfunktion wie Einkaufsschachteln und Möglichkeiten mehrere Lager zu verwalten. Mit dem brandneuen Werkzeug “Feedback Console” wird die Produktivität unter Verwendung von Smartphones verbessert. Die Berechnung der Nettogewichte von Blechen wurde überarbeitet. Darüber Hinaus gibt es viele weitere Verbesserungen, die Ihren Herstellungsprozess optimieren.



Advance PowerPack für Revit® 2018: Produktivitäts-Add-On für Revit®

Die Verbesserungen im GRAITEC Advance PowerPack für Revit® 2018 decken Anfragen von Anwendern in mehreren Bereichen ab. Damit sind die neun Funktionen für eine Vielzahl von Projekten anwendbar. Dazu gehören neben konstruktiven und architektonischen Funktionen eine neue Reihe von Werkzeugen, die besonders für MEP-Modelle geeignet sind.

Die Version bringt große Veränderungen im Ribbon: die Verschiebung des Bereichs „Bewehrung“ aus dem PowerPack für Revit in die Bim Designers für Stahlbeton war ein Wunsch zahlreicher Anwender, um so ein kompakteres Bewehrungspaket zu erhalten, das Berechnung, Bewehrungserstellung, Zeichnungen, Reports und Detaillierung zusammen an einem Platz enthält.

Advance PowerPack für Advance Steel 2018: Produktivitäts-Add-On für Autodesk Advance Steel

Das GRAITEC Advance PowerPack für Advance Steel ist kompatibel mit Autodesk® Advance Steel 2018. Es liefert eine breite Auswahl an exklusiven Anschlüssen und Werkzeugen für Advance Steel Anwender. Ab der Version 2018 beinhaltet das PowerPack den neuen Structural Designer. Dieser ermöglicht dem Advance Steel Anwender, parametrische 3D Konstruktionen in kürzester Zeit zu generieren, inklusive konischer Träger und Ebenen-Management.



Steel Structure Designer: Breite Palette an Gebäudedefinitionen und Werkzeugen

Der Steel Structure Designer erlaubt dem Anwender komplette Stahlkonstruktionen in verschiedenen Formen und Größen in kürzester Zeit zu realisieren. Der Steel Structure Designer ist kompatibel mit Autodesk® Advance Steel und GRAITEC Advance Design. Ab der Version 2018 ist der Structure Designer im PowerPack für Advance Steel 2018® integriert und auch weiterhin für die Arbeit mit Advance Design® 2018 verfügbar.

Das neue Steel Structure Designer Modul verfügt über eine Bibliothek mit vordefinierten Vorlagen, die jetzt auch konische Träger und Ebenen-Management für spezielle Gebäudekategorien beinhalten.

Advance BIM Designers Series 2018: Spezielle Apps für den Konstruktionsbereich

Die GRAITEC Advance BIM Designers sind eine Sammlung von speziellen Apps, die ein breites Spektrum des Konstruktionsbereichs abdecken und einen flexiblen und intelligenten BIM Workflow ermöglichen. Sie automatisieren den Entwurfs- und Modellierungsprozess und die Erstellung von technischen Dokumenten und laufen auf verschiedenen Plattformen.

Die Version 2018 der Advance BIM Designers liefert zahlreiche neue Werkzeuge und Bewehrungsfunktionen, neue innovative Pakete und eine Optimierung des BIM Workflows. In dieser Version werden die BIM Designers in zwei Serien eingeteilt: Die BIM Designers für Stahlbetonbau und die BIM Designers für Stahlbau.

Die Stahlbeton-Serie der BIM Designers steht in zwei Paketen zur Verfügung

• Advance BIM Designers - Stahlbeton Serie - Bewehrungsdetaillierung

• Advance BIM Designers - Stahlbeton Serie - Bemessung & Bewehrungsdetaillierung

Für den Stahlbau wurden zwei Pakete entwickelt:

• Advance BIM Designers - Stahlbau Serie - Treppen & Geländer

• Advance BIM Designers - Stahlbau Serie - Verbindungen

Advance BIM Designers – Stahlbeton Serie: Konstruktive Bewehrungsplanung

Die BIM Designers für Stahlbetonbau ermöglichen einen verbundenen und automatisierten strukturierten BIM-Workflow, sowohl auf BIM Daten als auch Multi-Plattform-Integration aufbauend. Die BIM Designers Serie führt radikale Änderungen ein, welche einen hohen Grad an Automatisierung des traditionellen Workflows beinhalten. Die Stahlbeton BIM Designers für Stützen, Träger und Gründungen sind kompatible mit GRAITEC Advance Design, integriert in Autodesk® Revit® 2018 und auch als Standalone-Lösung erhältlich.Die BIM Designers für Stahlbeton können in jeder Stufe des Prozesses angewendet werden, um mehrere Workflows zu unterstützen, von einem komplett isolierten Prozess zu einem voll verbundenen BIM Workflow.

Advance BIM Designers - Stahlbau: Module für die Stahlkonstruktion

Der Steel Railing Designer 2018 ist vollständig kompatibel mit Autodesk® Advance Steel 2018 und beinhaltet einige Erweiterungen, wie zum Beispiel eine verzogene Treppe mit einem oder zwei Läufen und Paneelfüllungen für Standardgeländer und Klemmgeländer. Die neuen Fülloptionen bieten die Möglichkeit, ein Paneel zwischen den Pfosten abzubilden. Paneels können aus Latten, Blechen oder Gittern bestehen.

Klemmgeländer stellen mit ihren vielfältigen Vorteilen eine Alternative zu dem ”klassischen”, geschweißten Geländer dar.



Steel Connection Designer 2018

Der Steel Connection Designer ist ein interaktiver Verbindungsdesigner für die Berechnung von häufigen Stahlbauverbindungen inklusive Bodenplatte, Stirnplatte und Firstvoute nach Eurocode EC3. Der Steel Connection Designer unterstütz internationale Designcodes und ist somit kompatibel mit Advance Design 2018. Die Version 2018 des Steel Connections Designers umfasst zwei neue Anschlüsse: Befestigungswinkel und Knotenblech.

BIM Connect 2018: Bidirektionale, intelligentes BIM Modell

Dieses leistungsstarke und kostenlose Graitec-Plug-In für Autodesk® Revit® ermöglicht ein bidirektionales, intelligentes Building Information (BIM) Modell, inklusive des Austauschs von FE Ergebnissen, zwischen den Produkten von GRAITEC (Advance Design, Arche, SuperSTRESS, Advance Workshop, etc.) sowie Autodesk® Revit® und den Autodesk® Advance Steel Produkten.



Über GRAITEC

Graitec ist einer der weltweit führenden Entwickler und Anbieter von integrierter und leistungsstarker AEC-Software für die Bauindustrie und Autodesk Platinum Partner in Europa und den USA. Seit 30 Jahren entwickelt, vertreibt und supportet Graitec professionelle und BIM kompatible 3D Statik- und CAD-Software für die Bereiche Brückenbau, Tragwerksplanung, FE-Berechnungen, Stahlbau, Stahlbetonbau und Treppenbau, von der statischen Berechnung bis hin zur Modellierung, Zeichnungsableitung und Fertigung. Mit der innovativen BIM (Building Information Modeling) Technologie und den lokalen Dienstleistungen steigert Graitec automatisch die Produktivität, Effizienz und Leistungsfähigkeit der Anwender. Die von Graitec vertriebenen Softwarelösungen werden von über 40.000 Kunden weltweit angewendet und ermöglichen seit vielen Jahren die Konstruktion herausragender Projekte. Graitec hat seinen Hauptsitz in Frankreich, ist international mit über 26 Niederlassungen in 12 Ländern tätig und arbeitet eng mit einem weltweiten Händlernetzwerk zusammen.

