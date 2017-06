GRAITEC veröffentlicht die Version 2018 der Advance BIM Designers

GRAITEC, internationaler Entwickler von BIM-, Fertigungs- und Berechnungssoftware für die AEC Industrie und Autodesk® Platinum Partner in den USA und Europa, gibt die Veröffentlichung der Advance BIM Designers 2018 bekannt.

Die Advance BIM Designers sind eine BIM Lösung für ein optimiertes Projektmanagement. Sie helfen Anwendern, eine Vielzahl von Bereichen innerhalb eines BIM Projekts zu bearbeiten, zu entwerfen, zu dokumentieren und zu kontrollieren, speziell im Autodesk Revit® Umfeld.

Die Version 2018 der Advance BIM Designers liefert zahlreiche neue Werkzeuge und Bewehrungsfunktionen, neue Pakete und eine Optimierung des BIM-Workflows. Die BIM Designers sind in zwei Serien unterteilt: Advance BIM Designers für Stahlbeton und Advance BIM Designers für Stahlbau.

Die Stahlbeton-Serie der BIM Designers steht in zwei Paketen zur Verfügung:

•Advance BIM Designers - Stahlbeton Serie - Bewehrungsdetaillierung

•Advance BIM Designers - Stahlbeton Serie - Bemessung & Bewehrungsdetaillierung

Für den Stahlbau wurden zwei Pakete entwickelt:

•Advance BIM Designers - Stahlbau Serie - Verbindungen

•Advance BIM Designers - Stahlbau Serie - Treppen & Geländer



Stahlbeton Serie | Lösung für die Bewehrungsplanung und Modellierung inklusive Generierung von Dokumenten, Konstruktionsberichten, Zeichnungen bzw. Plänen.

Das Paket für die “Bewehrungsdetaillierung” ist eine innovative Lösung für Konstrukteure, die mit Revit ihre Bewehrungszeichnungen erstellen. Das Paket ermöglicht dem Konstrukteur eine schnelle Generierung von parametrischen 3D Bewehrungskörben, eine automatische Erstellung von Bewehrungsansichten und eine ebenfalls automatische Dokumentation von Anmerkungen, Zeichnungen und Plänen. Darüber hinaus verfügt das Paket über weitere produktive Tools für die Erstellung von Revit-Bewehrungen und Zeichnungen.

Mit dem Paket für “Bemessung & Bewehrungsdetaillierung” können Konstrukteure ihre Bewehrungskörbe gemäß den Eurocodes und den Nordamerikanischen Codes innerhalb von Revit® oder als Standalone-Applikation erzeugen, sowie automatisch Ausgabedokumente mit allen notwendigen Referenzen zur Prüfung generieren.

Der BIM-Workflow wurde in der Version 2018 durch die Funktion “Gruppe von Elementen” verbessert. Die Funktion ermöglicht es, 3D Bewehrungskörbe für eine Gruppe von gleichen Elementen mit nur einem Klick zu erstellen. Weitere Verbesserungen betreffen die Vorschau von Plänen und die Aktualisierung der Wasserzeichen. Darüber hinaus ist der Austausch zwischen den in Autodesk Revit integrierten GRAITEC Advance BIM Designers und der Standalone Version der GRAITEC Advance BIM Designers für mehrere Elemente möglich.

Die Bewehrungszeichnungen wurden ebenfalls verbessert:

•Optimierung, Überprüfungen und Verbesserungen gemäß der angezeigten Informationen

•Kundenspezifische Bezeichnung von Balken in Übereinstimmung mit Vermerken für jedes Land

•Automatische Biegedetails in den Zeichnungsansichten



Stahlbau Serie | Schnelle und flexible Serie für die Konstruktion von Stahlbauverbindungen und die Modellierung von Treppen und Geländern.

Für den Stahlbau wurden zwei Pakete entwickelt:

•Advance BIM Designers - Stahlbau Serie - Verbindungen: Mit den zwei neuen Verbindungen: Befestigungswinkel und Knotenblechs

•Advance BIM Designers - Stahlbau Serie - Treppen & Geländer

Die Stahlbau Serie beinhaltet zahlreiche Verbesserungen, wie die Erweiterungen bei der Erstellung von Berichten, Kollisionskontrolle, zwei neue Verbindungen (Knotenblech und Befestigungswinkel), Paneelfüllungen für Geländer, doppeltes Pfostenprofil, drei Arten von verzogenen Treppen (mit einem, zwei oder drei Läufen).

Im BIM Designer Stairs&Railings (Treppen& Geländer) kann der Anwender zwischen zwei Arten von Füllungen unterscheiden:

•Paneel

•Stäbe



Weitere Informationen auf www.graitec.de



Über GRAITEC:

Graitec ist einer der weltweit führenden Entwickler und Anbieter von integrierter und leistungsstarker AEC-Software für die Bauindustrie und Autodesk Platinum Partner in Europa und den USA. Seit 30 Jahren entwickelt, vertreibt und supportet Graitec professionelle und BIM kompatible 3D Statik- und CAD-Software für die Bereiche Brückenbau, Tragwerksplanung, FE-Berechnungen, Stahlbau, Stahlbetonbau und Treppenbau, von der statischen Berechnung bis hin zur Modellierung, Zeichnungsableitung und Fertigung. Mit der innovativen BIM (Building Information Modeling) Technologie und den lokalen Dienstleistungen steigert Graitec automatisch die Produktivität, Effizienz und Leistungsfähigkeit der Anwender. Die von Graitec vertriebenen Softwarelösungen werden von über 40.000 Kunden weltweit angewendet und ermöglichen seit vielen Jahren die Konstruktion herausragender Projekte. Graitec hat seinen Hauptsitz in Frankreich, ist international mit über 26 Niederlassungen in 12 Ländern tätig und arbeitet eng mit einem weltweiten Händlernetzwerk zusammen.