GSM- basiertes Fernmeldemodul in 19“-Technik für Serverräume, IT-Anlagen und professionelle Sicherheitsanwendungen

Technikzentralen, Serverräume oder IT- Zentralen sind beinahe überall Einrichtungen von existenzieller Bedeutung für das gesamte Unternehmen.

Dementsprechend hoch ist der technische Aufwand für die Zugangskontrolle, die Klimatisierung der Anlagen, den Brandschutz und andere Notfalleinrichtungen.

Jede Unregelmäßigkeit, jeder Ausfall, jede unzulässige Temperaturveränderung im Fall des Auftretens muss sofort gemeldet werden. Dies auch außerhalb der Arbeitszeiten, in der Nacht und an den Wochenenden. Damit das auch sicher funktioniert benötigt man ein unabhängiges System; denn im Ernstfall sind sehr oft auch die üblichen Kommunikationsverbindungen über LAN oder DSL vom Ausfall betroffen.

Advanced GSM-Modul in 19“-Einschub bietet Sicherheit

Das Advanced GSM-Modul ist genau das Fernmelde- und Fernwirkgerät, das in den eingangs beschriebenen Situationen die notwendige Sicherheit bietet! Es ist passend zu den 19“-Racks der Server- und Technikschränke in einem erstklassig verarbeiteten, professionellen Einschubgehäuse mit 1 HE untergebracht und bietet folgende Funktionen:

•12 Eingänge für schaltende Sensoren, z.B. Türzugangskontakte, Spannungsüberwachung.•4 Eingänge für analoge Sensoren. Diese sind mit Fensterkomparatoren ausgestattet und können die elektrischen Eingangsgrößen in Messwerte umrechnen.•4 Schaltausgänge mit Wechselkontakt stehen zur Verfügung für Fernwirkaufgaben.•Ereignismeldung (z.B. Stromausfall, Stromwiederkehr) über SMS.•Einrichten von „kombinierten Ereignissen“, z.B. wenn ein Türkontakt erst nach 18 Uhr als „unerlaubter Zutritt“ gemeldet werden soll.•Melden an bis zu 4 Rufnummern, entweder als Parallelmeldung oder als Kaskadenmeldung.•Statusmeldung bei Bedarf mit Auswahl der relevanten Statusinformationen über eingehenden SMS-Befehl.•Fernschalten von Notaggregaten.•Sicherer Betrieb durch eigenen 6 Volt Akku, der das Gerät im Notfall 24 Stunden in Betrieb hält.•Bei beweglichen Objekten: Abfrage der Position durch optional erhältlichen GPS-Empfänger.



Praktisches Beispiel der Anwendung

Der Systemadministrator eines großen Krankenhauses ist verantwortlich für eine kleine Serverfarm im Keller des Hauptgebäudes. Aus Gründen des Datenschutzes müssen die persönlichen und medizinischen Daten der Patienten vollkommen getrennt vom innerbetrieblichen Rechnungswesen und der Personalbuchhaltung zur Verfügung gehalten werden. Selbstverständlich sind umfangreiche Maßnahmen zur Redundanz aller Daten und periodischen Datensicherung getroffen. Das gesamte Rechnersystem verfügt auch über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die allerdings nur für bis zu 4 Stunden Überbrückungszeit dimensioniert ist.

Der Serverraum wird mit einem Advanced GSM Modul in 19“-Bauweise ausgestattet, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und ein Sicherheitssystem zu installieren, das vollkommen unabhängig von allen hausinternen Vorrichtungen ist. Dieses überwacht die Temperatur und meldet jeden Zutritt nach 19 Uhr oder an Wochenenden. Wichtig ist auch der Brandmelder, der zusätzlich zu dem gebäudeweit ohnehin vorhandenen Brandmeldesystem arbeitet. Da in dem Kellerraum auch ein Wasserschaden nicht 100%ig ausgeschlossen werden kann, ist ein Wassermelder installiert, der auf das Advanced GSM-Modul aufgeschaltet ist. Durch die 19“-Bauweise fügt sich das Fernmeldegerät perfekt in das System der Serverracks ein.