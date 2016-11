Gamehler Gespräche am 26.11.2016 G.Steinhauer im Gespräch mit Udo Kroschwald ( SOKO Wismar)

Gisela Steinhauer im Gespräch mit Udo Kroschwald, Kommissar bei der SOKO Wismar

Sie ist Initiatorin der Gamehler Gespräche, zu denen Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft geladen werden.Zweimal im Jahr kommen prominente Gäste ins Kaminzimmer, um aus ihrem Leben zu erzählen. Mit dabei waren bisher Hellmuth Karasek, Thomas Anders, Angelika Milster, Andreas Dresen, Jörg Thadeusz, Guildo Horn, Christine Westermann, Christoph Maria Herbst, Dieter „Maschine“Birr und Joachim Gauck .In dem privaten Umfeld von Hotel Schloss Gamehl lernen die Zuschauer die geladenen Gäste von einer sehr persönlichen Seite kennen. Bei einem Glas Sekt ergibt sich die Möglichkeit eines Gesprächs mit dem prominenten Gast - ein Kennenlernen wie bei Freunden.

Vita Udo Kroschwald

Zur Schauspielerei kam er auf Umwegen. Udo Kroschwald hatte Elektrotechnik studiert und als Eisenbahner, Tanzmusiker und Bühnenarbeiter gearbeitet, bevor er die Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig absolvierte.

Gisela Steinhauer im Gespräch mit Udo Kroschwald ©Stefanie von Ow

In den folgenden Jahren machte er sich vor allem als Theaterschauspieler einen Namen. Nach Engagements in Magdeburg und Stendal war er bis 2001 Mitglied des Ensembles des Deutschen Theaters Berlin. Unter anderem spielte er dort den Heinrich in "Heinrich VI", den Hortensio in "Der Widerspenstigen Zähmung" sowie den Montano in "Othello".

Ebenfalls trat er in Büchners "Woyzeck", Regie Thomas Ostermeier in der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz auf Er war im Renaissance-Theater Berlin in der deutschen Erstaufführung des kanadischen Stückes "Der Zeichner" von Michael Healey unter der Regie von Felix Prader zu sehen.

Unvergesslich sein Doolittle in "My Fair Lady" im Berliner Admiralspalast an der Seite von Dagmar Manzel und Daniel Morgenroth, Regie Peter Lund.



Er stand in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, hat mit jungen Regisseuren bei ihren Debütfilmen aber auch mit namhaften Schauspielkollegen und renommierten Regisseuren zusammen gearbeitet. So zum Beispiel mit Margarete v. Trotta, Gero von Boehm, Dani Levy. Unlängst im preisgekrönten Kinofilm "Herbert", Regie Thomas Stuber. Auch in internationalen Coproduktionen war er zu sehen - bei Roman Polanski in "Der Pianist" und George Clooney in "Monuments men".

Seit der ersten Folge der ersten Staffel verkörpert Udo Kroschwald den Hauptkommissar Jan Reuter und steht als Dienstgruppenleiter dem Ermittlerteam der ZDF-Krimiserie "SOKO Wismar" vor.



Udo Kroschwald, geboren in Freiberg (Sachsen), lebt in Berlin, dem nördlichen Brandenburg und gelegentlich auf Teneriffa.