Mittlerweile gibt es schon sehr viele Kontakt-Börsen. Seien es reine Online-Portale oder sogar mobile Apps, kennenlernen wird einem heute ziemlich einfach gestaltet.

Das eBook Cover von Luca Roland Stulier

Dabei gibt es sehr unterschiedliche Arten von Dating Apps. Die einen brüsten sich mit dem Image der puren Oberflächlichkeit, wohingegen andere etwas seriöser seien wollen und andere Konzepte aufweisen. Dies kann man vor allen Dingen auch an den jeweiligen Ziel- bzw. Hauptaltersgruppen der Kontakt-Börsen festmachen. Bei sehr oberflächlichen Apps wie „Lovoo“, „Tinder“, „Once“ oder „Zoosk“ bewegt sich diese hauptsächlich zwischen 18 und 35 Jahren. Irgendwo ja verständlich, denn als Rentner oder verheirateter Familienvater ist man wohl weniger auf schnelle, unverbindliche Sex-Dates aus, sondern sucht vielleicht viel eher neue Bekanntschaften mit gleichen Interessen und gleichem Charakter.Perfekte Beispiele für solch eine Intension ist zum Beispiel die Kennenlern-App „SoulMe“, die automatisiert nach Charaktereigenschaften und Interessen matcht. Die Oberflächlichkeit will SoulMe somit etwas unterdrücken. Die Zielgruppen sind hier demnach auch breit gefächert. Vom 18 jährigen Schüler bis hin zum 70 jährigen Rentner.

Dass viele Menschen (vor allem mit fortgeschrittenerem Alter) aber oft nicht genau wissen, wie man sich eigentlich in solch einer App richtig verhalten bzw. präsentieren soll, erscheint logisch.

„Wie schreibe ich die Frau jetzt am besten an?“; „Sticht mein Profilbild ins Auge und ist es für andere Nutzer ansprechend?“ oder „Welche Angaben sollte ich von mir auf meinem Profil preisgeben?“ sind nur einige solcher oft gestellten Fragen.

Genau diesen Fragen will sich Luca Roland Stulier – selbst Entwickler einer Kennenlern-App – nun genauer widmen. Während der Entwicklungsphase und vor allem nach dem Launche seiner Kontakt-Börse „SoulMe“ bekamen er und sein Team viele Nachrichten von Nutzern, die nach Hilfe gebeten haben mit der Bitte, ihnen erfolgsversprechende Tipps und Ratschläge fürs Online Dating zu geben. Aus dieser Bitte wurden sehr viele Notizen und letztendlich dann ein ganzes eBook, das man sich jetzt für nur 7,49€ in vielen verschiedenen eBook-Stores – das größte unter anderem: Amazon – erwerben kann.

Der Titel des Buches: „Garantierter Erfolg beim Online Dating – Ihre Anleitung wie Sie sich dabei verhalten und präsentieren!“

Der Amazon-Link zum Buch: http://amzn.to/2v3VyrL