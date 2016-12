Geballte Kompetenz im Bereich der Urologie

Klinikum St. Georg lud zur Jubiläumsveranstaltung ein Leipzig, 05.12.2016 – 40 Jahre Urologie am Klinikum Sankt Georg nahm Chefarzt Dr. Amir Hamza am Samstag, 3. Dezember 2016, als Anlass für das 8. überregionale urologische Symposium im Hotel Westin, zu dem mehr als 200 Teilnehmer eingeladen waren.

Die Referenten renommierter Kliniken aus Mitteldeutschland und Berlin gaben von 9 bis 14 Uhr Einblicke in die Entwicklung und vor allem die Zukunft dieses Spezialgebietes. Zum ersten Mal fand das Symposium zeitglich mit dem Kongress für urologische Pflegefachkräfte statt.

Mit der Gründung der Urologischen Klinik am Klinikum St. Georg im Jahre 1976 wurde der Grundstein für eine erfolgreiche und dynamische Fachrichtung gelegt. Heute, 40 Jahre später, nutzte der Chefarzt der Klinik für Urologie und Andrologie Dr. Amir Hamza das Jubiläum, um die Errungenschaften seiner Vorgänger zu würdigen und einen Blick in die Zukunft zu richten.

Im 8. Symposium referierten renommierte Ärzte der Urologie über aktuelle Themen und zukünftige Möglichkeiten, während sich, im zeitgleich stattfindenden Kongress, Pflegefachkräfte über Gegenwart und Zukunft in der Urologie austauschten.

Referenten der DGU mit St. Georg Geschäftsfüherin Dr. Minde

Mit mehr als 200 Teilnehmern aus Mitteldeutschland und Berlin war die Veranstaltung ein voller Erfolg. „Ich freue mich, dass so viele Interessenten dabei waren und wir für unser Jubiläum eine informative Veranstaltung realisieren konnten. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht und können stolz auf unsere moderne Klinik sein, in der alle urologischen Behandlungen möglich sind.“, fasst Dr. Hamza den Tag zusammen.

Im Zuge der Digitalisierung und fortschreitenden Technisierung wurden neue Wege der Behandlung beschritten. Seit diesem Jahr verfügt das Klinikum zum Beispiel über die neue Bildfusionstechnologie, die es ermöglicht Bilder vom MRT per Datentransfer an das Ultraschallgerät zu schicken. So können während des Ultraschalls die Bilder aus dem MRT zusätzlich überlagert werden, um ein differenziertes Krankheitsbild zu erhalten und im konkreten Fall präziser und schonender zu behandeln.

In den letzten Jahren wurde die Klinik für Urologie und Andrologie im Klinikum St. Georg intensiv modernisiert und umstrukturiert. Dr. Hamza, der Leitung der Klinik für Urologie und Andrologie am Klinikum St. Georg 2010 übernahm, brachte langjährige



Erfahrung mit und war maßgeblich für die Modernisierung der Klinik verantwortlich. Heute verfügt die Klinik über 76 Betten und fünf moderne Operationssäle. Sie bietet eine medizinische Versorgung mit moderner Spitzentechnologie und aktuellen Therapiestandards. Junge Ärztinnen und Ärzte finden in der Klinik exzellente Ausbildungsbedingungen. Etwa 6.000 Patientinnen und Patienten – davon auch aus anderen Teilen der Bundesrepublik, aus Europa und aus zahlreichen außereuropäischen Ländern vertrauen in jedem Jahr auf die sehr gute Behandlung der Klinik. Die Zahl der betreuten Patienten hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht, auch die Patientenzufriedenheit ist gestiegen.

Referenten im Bild vlnr:

Prof. F. Seseke: Chefarzt; Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau

Prof. J. Roigas: Chefarzt, Vivantes Klinikum, Berlin

Prof. P. Fornara: Klinikdirektor, Universitätsklinik und Poliklinik für Urologie Halle/Saale

Prof. Th. Steiner: Chefarzt der Klinik für Urologie, HELIOS Klinik Erfurt

Dr. I. Minde: Geschäftsführerin Klinikum St. Georg

Dr. S. Tietze: Oberarzt Klinik für Urologie und Andrologie, Klinikum St. Georg Leipzig

Prof. R. Haupt: Prosektor des Institutes für Pathologie und Tumordiagnostik i.R., Klinikum St. Georg Leipzig

Dr. A. Hamza: Chefarzt Klinik für Urologie und Andrologie, Klinikum St. Georg Leipzig