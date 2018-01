> Startseite > Immobilien

Gebau Fonds startet erfolgreich ins Jahr 2018 Düsseldorf, 17. Januar 2018. Nach einem guten Jahr 2017 kann die Gebau Fonds GmbH gleich mehrere positive Neuerungen zum Jahresstart verkünden: Nach dem Vermietungserfolg für die Aurelis Real Estate GmbH im letzten Jahr steht nun eine Erweiterung dieses Mandats um zwei Unternehmerparks auf dem Plan. Außerdem weitet die Gebau Fonds ihr Dienstleistungsangebot um die Parkhausberatung aus und rundet so nun den Bereich Immobilienberatung ab. Dies bietet viel Potential, wie die Gewinnung neuer Aufträge und weiterer Mandate bereits beweist. Vermietungserfolg für Aurelis Real Estate Service GmbH

Mit der Vermittlung von 12.500 Quadratmetern in sechs Standorten, einer Vollvermietung der anfangs leerstehenden Hallen im Unternehmerpark Willich sowie aller vakanten Hallenflächen in Ratingen-Lintorf und der Vollvermietung eines Hildener Bürogebäudes hat Gebau Fonds dieses Mandat im letzten Jahr äußerst erfolgreich abgeschlossen. Daher hat Aurelis die Ende 2016 beauftragte Vermietungskoordination nun um zwei weitere Gewerbeparks in Ratingen-Tiefenbroich ergänzt. Die beiden Parks in der Christinenstraße 11-25 und Zapp-Platz 1 werden in Ergänzung zu den Logistik- und Büroimmobilien vom Düsseldorfer Unternehmenssitz aus betreut. Neue Dienstleistung: Parkhausberatung

Die Erweiterung des seit über 50 Jahren bestehenden Immobilienmanagements hat bereits neue Aufträge in München und Düsseldorf sowie weitere Mandate von der Zürich AG in Bonn zur Folge. Neben der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung beinhaltet die Dienstleistung für Parkhauseigentümer auch die Erfassung von Optimierungsmöglichkeiten und Einsparungspotentialen anhand einer umfangreichen Analyse bis hin zur Vermittlung von Parkhausbetreibern sowie die Ausstattung mit Parktechnik. Durch die Einführung der Parkhausberatung hat Gebau Fonds die Lücke in der Gesamtbetrachtung einer Durch die Einführung der Parkhausberatung hat Gebau Fonds die Lücke in der Gesamtbetrachtung einer Immobilie erfolgreich geschlossen. Λ nach oben 17.01.2018 15:00 Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

