Geben und Nehmen ist die Devise der Personaldienstleisters Hofmann Personal

10 jähriges Jubiläum des Hofmann Spendenmarathons

Nürnberg, 15.02.18 - „Als einer der größten deutschen Personaldienstleister profitieren meine Mitarbeiter und ich seit vielen Jahren von diesem demokratischen Land mit seiner sozialen Marktwirtschaft. Das ist nicht selbstverständlich. Darum möchte ich gerne der Gesellschaft in Form von sozialem Engagement etwas zurückgeben“, ist die Devise von Unternehmerin Ingrid Hofmann, geschäftsführende Gesellschafterin des Personaldienstleisters Hofmann Personal.Ein Beispiel dafür ist der Hofmann Spendenmarathon. Er wurde 2007 von der Unternehmerin ins Leben gerufen, mit dem Ziel, sportliche Aktivitäten der Mitarbeiter zu fördern und sich gemeinsam sozial zu engagieren.Das Prinzip des Hofmann Spendenmarathons: Jeder Mitarbeiter, gerne auch Kunde oder Freund des Hauses, nimmt an einem sportlichen Event teil und meldet dieses an die Hofmann-Hauptverwaltung in Nürnberg. Pro Teilnehmer fließen dann 50 Euro Firmengeld auf ein Spendenkonto, das am Ende des Jahres den über 90 Niederlassungen in Deutschland für regionale Spendenaktivitäten zur Verfügung steht. Fast durchgängig hat sich die Spendensumme über die Jahre hinweg erhöht. Sie lag im Jubiläumsjahr 2017 bei 56.000 Euro.„Wir freuen uns über jeden, der unsere Idee des Spendenmarathons mit Leben erfüllt. An dieser Stelle auch ein großes „Dankeschön“ an alle engagierten Sportler, die dafür gesorgt haben, dass diese Aktion so erfolgreich ist. Wir freuen uns, wenn wir auch in 2018 viele Unterstützer finden würden “, sagt Alicandra Dörfel, die für den Spendenmarathon verantwortlich ist.