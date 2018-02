Gedanken über Demokratie: Hamburger Bauwahn und obrigkeitsstaatliche Allüren

Wer in Hamburg von einem Bauvorhaben in seiner Nachbarschaft betroffen ist, lernt den Obrigkeitsstaat kennen, den es in einer Demokratie eigentlich gar nicht mehr geben dürfte.

Es beginnt schon damit, daß er dank des Transparenzgesetzes nicht mehr einfach und kostenlos an Informationen über die Pläne kommt. Ist er passiv, machen Baulöwen und Baubürokratie, was sie wollen. Da werden dann ganze, sogar geschützte Stadtlandschaften zerstört und rücksichtslos werden auch Licht und Sonne bestehender Wohnungen verbaut.

Daß dies möglich ist, machen latente obrigkeitsstaatliche Allüren und die Herrschaft des Geldes. Wenige dürfen sich zu Lasten vieler die Taschen vollstopfen.

Warum sind solche Übergriffe in einer Demokratie überhaupt möglich? Sollte diese Idee legitimer Herrschaft, die bereits seit mehr als 2.000 Jahren immer wieder einmal auf der Bühne der Weltgeschichte erscheint, nicht längst Abhilfe geschaffen haben? Die einfache Antwort liegt in der Feststellung: „immer wieder einmal“.

Denn Demokratie hat sich bisher nicht als nachhaltig widerstandsfähig gegen die Angriffe urmenschlicher Triebe erwiesen. Der Mensch ist kein geborener Demokrat. Im heutigen Menschen steckt immer noch das räuberische Rudeltier, von dem wir abstammen und mit dem wir genetisch immer noch zu ca. 97.5 Prozent übereinstimmen. Demokratie ist für dieses Rudeltier eine Anstrengung, für einige Exemplare dieser Spezies mehr, für andere weniger. Aber sie ist (noch lange) nicht so im Erbgut verankert, daß sie die Chance hätte, die viel älteren Anlagen zu dominieren.

„Zur wirklichen Demokratie

fehlen vor allem in der Staatsführung wirkliche Demokraten,

die demokratische Führungspflichten

nicht an ihren Eigennutz verraten,

die Politik nicht als Chance

zum Macht- und Geldgewinn betrachten,

sondern bei all ihrem Denken und Handeln

auf den Nutzen für das Allgemeinwohl achten.“

(Prof. Querulix, Volksmund)

Menschen machen sich schon seit mehr als 2000 Jahren Gedanken über diese ihren Rudeltiereigenschaften vollkommen fremde Idee „Demokratie“ und die zahlreichen Versuche, sie bei der Organisation und Führung menschlicher Gesellungen zu praktizieren. Geist und Instinkt ringen seitdem um eine Entwicklung, mit der unsere Spezies nichts Geringeres versucht, als die Evolution zu beschleunigen und damit das Überleben der Art zu sichern. Was evolutionär noch Millionen Jahre dauern würde, muß revolutionär geschehen, bevor das räuberische Rudeltier mit Hilfe seines technischen Verstandes unweigerlich kollektiven Selbstmord begeht. Um das zu verhindern, müssen der Macht- und der Beuteinstinkt unter die Herrschaft von Vernunft und Gerechtigkeitsstreben gebracht werden. Die Menschheit wird nämlich nur überleben, wenn sie sich als Schicksalsgemeinschaft begreift und zusammenhält.

Daß die Rettung gelingt, ist leider wenig unwahrscheinlich. Das Debakel der Regierungsbildung ist nur das jüngste und für uns Deutsche naheliegendste Beispiel. Die Welt bietet täglich neues Anschauungsmaterial, das den Zweifel an der Überlebensfähigkeit der Menschheit nährt. Schuldig an der Misere sind wir alle, die „Löwen“ wie die „Schafe“. Die einen, weil sie mit ihrem Egoismus skrupellos auf Kosten ihrer Mitmenschen und der endlichen Ressourcen der Erde leben, die anderen, weil sie das schafsgeduldig geschehen lassen oder gar noch als nützliche Idioten der egomanischer Alphatiere daran mitarbeiten.

Solange die Rudeltiergene das Verhalten der meisten Menschen dominieren gilt: „Die Demokratie ist diejenige Staatsform, in der eine Minderheit auf legitime Weise herrscht.“ (Prof. Querulix, Volksmund) Mehr scheint bisher für die Menschheit nicht „drin“ zu sein.

Demokratie erfordert kluge, gut informierte Menschen. Denn es ist ein „Primitiv-Verständnis von Demokratie, zu meinen: „Die Mehrheit weiß es immer am besten.“ (Prof. Querulix, Volksmund) Denn leider muß man feststellen, daß die Mehrheit allzu oft sehr schlecht informiert ist und nicht einmal zutreffend darüber befinden kann, welche Entscheidungen ihrer Alphas gut und welche schlecht für sie sind. Wäre es anders, gebe es weder ungerechte Besteuerung noch soziale Benachteiligung. Will man daran etwas ändern, braucht es eine bessere Schulung des Verstandes junger Menschen und die Verbesserung ihrer Fähigkeit, auf sachgerechte Information zuzugreifen. Dies sollte deshalb künftig erste Priorität in der Bildung haben. Bis das flächendeckend erfolgreich verwirklicht ist, trifft weiterhin Prof. Querulix‘ spöttische Bemerkung ins Schwarze, daß „Demokratie ist, wenn man trotzdem wählt.“

Was die Information betrifft, haben unsere Politiker mit sogenannten Transparenzgesetzen neue Hürden aufgebaut. Information über Pläne der Verwaltung kostet z.B. in Hamburg jetzt Geld. So wirken Transparenzgesetze als „Schutzgesetze der Verwaltungsbürokratie vor Transparenz“ und damit auch als Schutz vor den Bürgern, die mit hoheitlichen Entscheidungen vielleicht nicht einverstanden sind. Zudem erleichtern sie es Politikern und Verwaltungsbürokraten, ihre Posten klientelgerecht zu verwalten anstatt in Verantwortung für das Allgemeinwohl menschengerecht und zukunftsweisend zu gestalten.

In Hamburg macht sich die Baubehörde seit langem schon einen negativen Namen mit obrigkeitsstaatlichen Allüren, die einer Demokratie Hohn sprechen. Die als Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen dafür derzeit verantwortliche Senatorin, Frau Dr. Stapelfeldt (SPD), scheint das nicht zu interessieren. Oder sie steht hinter fragwürdigen Entscheidungen ihrer Beamten, zum Beispiel über Bauanträge.

Wenn ich in der Nacht an die „Baulöwen“ denke, die in unserer bisher zwar noch überwiegend schönen, aber doch schon von etlichen Bausünden schwer gezeichneten Stadt mit amtlichem Segen ihre Beute suchen, bin ich um den Schlaf gebracht … Das muß man angesichts zahlreicher fragwürdiger Bauten in Anlehnung an Heinrich Heine leider sagen, dessen Onkel Salomon einst in Hamburg Zuflucht, Heimat und einen fruchtbaren Boden für seine Finanzgeschäfte gefunden hat.

Auf die letzten bebaubaren Grundstücke just an der nach ihm benannten Straße im Stadtteil Eppendorf richten sich übrigens seit längerer Zeit schon die Begehrlichkeiten von Investoren. Man wittert Profit. Wer in der Lage ist, sich trotz der Barrieren zu informieren, die das Transparenzgesetz zum Schutz der „Obrigkeit“ und ihrer Klientele geschaffen hat, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und ist entsetzt, wie weit Bürgerrechte und Demokratie in unserer Hansestadt schon auf den Hund gekommen sind. Mehr noch: Informierte Bürgerinnen und Bürger sind fassungslos, wie rücksichtslos zu ihren Lasten und auf ihre Kosten Bauinvestoren unter Beihilfe durch die Baubürokratie die Taschen gefüllt werden.

Sind die gewählten Politiker, die eigentlich die Sache des Volkes vertreten sollten, und die Baubürokraten in den Ämtern, die diesen Willen zu vollziehen haben, denn von allen guten Geistern verlassen? Da werden Übergriffe auf geschützte Gebiete und eigentlich selbstverständliche Anwohnerrechte im Profitinteresse von Bauinvestoren nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert!

Hat Hamburg so wenig bebaubare Fläche, daß geschützte Gebiete durch Über-Bebauung zerstört werden müssen? Die Liegenschaften an der unter anderem mit dem Namen Salomon-Heines benannten Straße sind immerhin Teil einer Stadtlandschaft, die mit dem Zentrum zwischen Alsterlauf und Mühlenteich gleich mehrfach in der „Liste der Hamburgischen Kulturdenkmäler“ verzeichnet sind. Darunter eine um 1870 erbaute und liebevoll restaurierte Villa und mehrere Teile der grünen Stadtlandschaft um den Mühlenteich und im Verlaufe der Alster.

Am Mühlenteich im Mühlenteichpark befindet sich zudem das Winterquartier der Alsterschwäne. Die gesamte Stadtlandschaft dieser Gegend hat ein eigenes Gepräge und wird gern und viel von den Hamburgern als Naherholungsgebiet genutzt. Wir sollten froh sein, daß es sie gibt und sie nicht durch rücksichtslose und kurzsichtige Überbebauung zerstören. Die Erhaltung und Pflege dieser Kulturgüter erfordern eine besonders rücksichtsvolle Bebauung, die dem besonderen Gebietscharakter und der Gebietsprägung als schützenswertes Wohn- und Naherholungsgebiet gerecht wird. Das wurde nach der Umwidmung einiger bis dahin gewerblich genutzten Grundstücken in reines Wohngebiet bei Bauvorhaben in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts auch berücksichtigt.

Es sollte sich eigentlich von selbst verstehen, daß die Baubürokraten bei neuen Baugenehmigungen auf den besonderen Charakter dieser Hamburger Stadtlandschaft genauso Rücksicht nimmt wie auf die bestehende Wohnbebauung und die dort Wohnenden Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mir ist nicht bekannt, daß die Bauprüfabteilung auch nur ansatzweise die Verträglichkeit eines geplanten Neubauprojektes mit den örtlichen Gegebenheiten der Liegenschaft geprüft hat oder – noch schlimmer – ins Auge springenden Unverträglichkeiten abgeholfen hat. Stattdessen wurde auf einen Bebauungsplan zurückgegriffen, der vor 30 Jahren schon als sehr problematisch galt (aber wie ein Baurechtler damals meinte: „nur ein Papier mit ein paar Strichen drauf“ sei). Daß den Investoren – sozusagen als Draufgabe – weitere äußerst fragwürdige Sonderwünsche zum Schaden von Gebietsprägung und -charakter sowie zu Lasten von Anwohnern erfüllt wurden, beweist wie Recht er hatte und wie rücksichtslos (oder gedankenlos?) die Baubürokratie in Hamburg arbeitet.

Man fragt sich immer öfter, was in den Köpfen von Politikern und Verwaltungsbürokraten vorgeht, wenn man ihr Handeln beobachtet und ihren Entscheidungen auf den Grund zu kommen versucht. Unwillkürlich fällt einem dabei das Zitat von Prof. Querulix ein: „Demokratie bedeutet, daß die Schafe wählen können, von welchen Wölfen sie gefressen werden wollen.“ Wir können heutzutage zwar wählen, aber – wie es aussieht – nur zwischen Pest und Cholera. Das wird uns übrigens auch gerade von der Bundespolitik vorgeführt.

Wie wär’s, Frau Senatorin, die Interessen der Hamburger am Erscheinungsbild und der Wohnqualität ihrer Stadt über die Interessen von Baulöwen zu stellen? Wie wär’s, vor allem die billigen Rechte der unmittelbar von Entscheidungen zugunsten von (Bau-)Investoren betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürgerüber zu wahren? Wie wär’s, mit dem obrigkeitsstaatlichen Denken und Handeln aufzuhören und Demokratie zu praktizieren, anstatt sie allenfalls in Sonntagsreden zu preisen?

„Die Degenerationsform der Lobbydemokratur kennzeichnet das Verfallsstadium der Demokratie“, warnt Prof. Querulix. Politik, die sich unter dem Deckmäntelchen „notwendigen“ Wohnraums klientelorientierte Entscheidungen zum Nachteil der Allgemeinheit leistet, ist kurzsichtig und hat mit Demokratie und bürgernaher Politik nicht das Geringste zu tun. Es ist nichts anderes als in dürftiges gesetzliches Schmuckwerk verpacktes obrigkeitsstaatliches Willkürhandeln.

Zwar ist noch längst nicht sicher, daß dieses Projekt realisiert werden kann. Aber es ist ein schauriges Beispiel dafür, wie Politiker ihre und ihrer Klientele Interessen ohne Rücksicht auf schützenswerte Güter und die billigen Rechte von Mitbürgerinnen und Mitbürgern durchzudrücken versuchen und damit ein Menetekel für den Ruf Hamburgs und die Demokratie. Denn eine solche Form von „Demokratie“, in der sich Privilegierte mit bürokratischer Brachialgewalt auf Kosten der Mehrheit ihrer Mitmenschen durchsetzen und Vorteile verschaffen können, brauchen die Menschen nicht.

Es ist offensichtlich: „Die Demokratie ist eine Idee, die der Entwicklung des Menschen weit voraus ist.“ (Prof. Querulix) Insofern ist Optimismus leider unangebracht. Die Frage ist jetzt eher: Treibt uns die durch falsche Entscheidungen der Politik entfesselte Finanzwirtschaft noch schneller in die Katastrophe als es klientelgesteuerte Politiker mit ihrer Weiter-So!-Politik vermögen?

