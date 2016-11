Gefragter Service: der Weihnachtsmann-Dienst

(Elmshorn/14.11.2016) Seit etwa drei Jahrzehnten bietet das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ einen besonderen Service für Eltern und Familien an: den Weihnachtsmann-Dienst.Inzwischen ist dieser Service ebenfalls für Betriebsfeiern und Vereinsfeste gefragt.

Auch in diesem Jahr werden die Darsteller der Dittchenbühne in ihren roten Mänteln und mit weißem Rauschebart am Heiligen Abend wieder an gut hundert Türen klopfen und die Kinder bescheren – in Elmshorn und Umgebung. Das Honorar für einen Auftritt beträgt 50 Euro. Besondere Bemerkungen, Lob und Tadel für die Kleinen können zuvor telefonisch abgesprochen werden.

Doch der Service ist nicht nur für die weihnachtliche Familienfeier gefragt, sondern auch schon in der Adventszeit für Weihnachtsfeiern in Betrieben oder Vereinen – wo der Besuch des Weihnachtsmanns zu einem Höhepunkt der Veranstaltung werden kann, über den noch lange gesprochen wird.

Gebucht werden kann der Weihnachtsmann beim „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 Elmshorn. Telefon: 04121/89710; E-Mail: .

