Gehaltsvorstellungen von Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern

Die Studie „Attraktive Arbeitgeber“ wird jedes Jahr von Berufsstart durchgeführt und analysiert.

Bei der Auswertung wird zusätzlich ein besonderer Fokus auf die Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler gelegt, um die Relevanz der unterschiedlichen Umfrageergebnisse in den beiden Fachrichtungen festzustellen.

Wie auch in den Jahren zuvor, sind sich die angehenden Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler in einem einig: Die Automobilbranche ist attraktiv! Doch wenn es um das Gehalt geht, gibt es Unterschiede.

Gehaltsvorstellungen der Ingenieure

Die Gehaltsvorstellung der befragten Studierenden und Absolventen aus dem Ingenieurbereich ähnelt dem Ergebnis aus dem Vorjahr, obwohl sich diesmal etwas mehr Studienteilnehmer in der dritthöchsten Gehaltsklasse eingetragen haben. Dies liegt eventuelle auch an dem höheren Anteil der Bachelorstudenten, die an der Befragung teilgenommen haben. So bevorzugen ein Drittel der Befragten ein Gehalt von 40.000 - 45.000 Euro. Wie im letzten Jahr liegt die derzeitige Differenz zur nächsten am meisten präferierten Gehaltsgruppe bei knapp 2%. So bevorzugen fast genauso viele Ingenieure ein Jahresgehalt von 45.000 - 50.000 Euro.

Nur die Wenigsten der Befragten technischen Akademiker haben sich für ein Gehalt von unter 35.000 Euro im Jahr ausgesprochen. Somit ist die Zahl derer, die sich an einem Gehalt der höchsten Klasse orientieren fast doppelt so hoch.

Gehaltsvorstellungen der Wirtschaftswissenschaftler

Wie sich die Wirtschaftswissenschaftler ihr realistisches Wunschgehalt vorstellen, wird hier gut sichtbar. Etwa jeder Dritter der Befragten stuft sich dabei mit seinem bevorzugten Jahresgehalt bei 35.000 bis 40.000 Euro ein. Damit stellt es die am häufigsten angewählte Gehaltsklasse

dar. Genauso viele haben sich im Jahr zuvor in die nächst höhere Klasse eingestuft.

Momentan nimmt sie allerdings mit 20% nur den dritten Platz unter den Studienteilnehmern ein. Im Vergleich dazu, wünschen sich ein Viertel der Wirtschaftler ein Gehalt zwischen 30.000 und 35.000 im Jahr, wobei hier 1% weniger als noch im Vorjahr diesen Wunsch geäußert haben. Nach wie vor liegt das unattraktivste Jahreseinkommen unter 30.000 Euro.

Diese Ergebnisse zeigen in einem Punkt eine Kontinuität. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt gleichbleibend waren und sind und sich weder nach oben, noch nach unten viel bewegt.

Aktuelle Gehaltszahlen nach Fachrichtung, Branche und Bundesland selektierbar auf:

http://www.berufsstart.de/einstiegsgehalt/

Die Studie und weitere spannende Artikel finden Sie auf http://www.berufsstart.de/karriere/attraktive-arbeitgeber/ .