Geige stimmen: Die Schritt-für-Schritt Anleitung (3 Methoden + Tipps)

04.12.2016 | Du willst wissen, wie du deine Geige stimmen kannst? Super, weil ich dir das jetzt GENAU zeigen werde, mit 3 Methoden und ALLES, was du darüber wissen musst.

Guten Tag, mein Name ist Antoine Morales, professioneller Geiger und Geigenlehrer, spezialisiert auf das Erlernen von Erwachsenen.

In der ersten Methode zeige ich dir, wie du mit einem Stimmgerät oder einer App SOFORT stimmen kannst, egal welches Niveau du hast. In den zwei anderen lernst du, wie du über das Gehör stimmen kannst.

Also, die erste Methode ist ganz einfach. Man braucht dafür nur ein Stimmgerät oder eine App für dein Smartphone.

Die entsprechenden Links, wo du dies kaufen oder herunterladen kannst, findest du unter diesem Video oder direkt im Artikel.

Das Stimmgerät ist etwas präziser als eine App, aber beide funktionieren gleich. Das hier ist das Stimmgerät Korg CA-30. Für eine App, suche einfach in Englisch auf deinem Handy nach „tuner“.

Um damit zu stimmen, musst du einfach eine leere Saite spielen, zum Beispiel die A-Saite. Das Stimmgerät wird dann den Ton erkennen und dir zeigen, ob dieser zu tief, zu hoch oder richtig ist. Dann brauchst du nur noch deine Saite mithilfe des Feinstimmers zu stimmen.

Am Ende dieses Videos werde ich dich dazu ein paar Tipps geben, um MÜHELOS stimmen zu können, aber zuerst schauen wir uns das ganze Schritt-für-Schritt an:

Erstmal musst du dein Stimmgerät richtig konfigurieren. Die Intonation ist immer etwas relativ. Ein Ton an sich ist nicht richtig oder falsch. Man muss ihn immer im Vergleich mit anderen Tönen sehen, weil der Abstand zwischen 2 Tönen immer der gleiche ist.

Zuerst muss man also entscheiden, wie hoch oder tief das Ganze ist. Dafür benutzt man einen Referenzton: A der Geige. Wie hoch oder tief ein Ton ist, bestimmt man mit seiner Frequenz, die selbst in Herz gemessen wird.