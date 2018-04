Genau jetzt benötige ich eine Telefonnummer im Landkreis Offenbach - Das Telefonbuch steht bereit

Nicht nur in Zeiten der Grippewelle ist die Nachfrage nach Ärzten groß. Die Suche nach Ärzten ist eine der häufigsten Suchanfragen in den Verzeichnissen von Das Telefonbuch.

Die neue gedruckte Ausgabe für den Landkreis Offenbach mit aktualisierten Kontaktdaten ist erschienen.

Landkreis Offenbach / Frankfurt. Ein guter Hausarzt ist Gold wert – so zumindest im Landkreis Offenbach. Allgemeinmediziner wurden im vergangenen Jahr am häufigsten gesucht, zeigt die Auswertung der Suchanfragen der vergangenen 12 Monate der Das Telefonbuch Servicegesellschaft. Das strahlend weiße Lächeln und gesunde Zähne folgen auf Platz 2 – Zahnärzte sind sehr gefragt in der Region. Die dritthäufigsten Suchanfragen gehen in den Bereich der Diagnostik: Fachärzte für Radiologie. Auf den weiteren Plätzen folgen HNO-Ärzte und Fachärzte für Augenheilkunde.

Das sind die meistgesuchten Ärzte im Landkreis Offenbach:

Platz 1: Fachärzte für Allgemeinmedizin und Praktische Ärzte

Platz 2: Zahnärzte

Das Telefonbuch für den Landkreis Offenbach liegt zur Abholung bereit.

Platz 3: Fachärzte für RadiologiePlatz 4: Fachärzte für Hals-Nasen-OhrenheilkundePlatz 5: Fachärzte für Augenheilkunde

Neue Ausgabe von Das Telefonbuch für den Landkreis Offenbach mit aktualisierten Kontaktdaten

80.798 Kontaktdaten zu Handwerk & Handel, Ärzten & Gesundheit, Dienstleister und Privatpersonen – Die neue Ausgabe von Das Telefonbuch für den Landkreis Offenbach liegt zur Abholung bereit. 75.100 Exemplare, 264 Seiten stark, die gedruckte Ausgabe enthält die aktualisierten Kontaktdaten für Dietzenbach, Dreieich, Egelsbach, Hainburg, Heusenstamm, Langen, Mainhausen, Mühlheim, Neu-Isenburg, Obertshausen, Rodgau, Rödermark und Seligenstadt. Zusätzlich sind die Daten 365 Tage im Jahr online auf http://www.dastelefonbuch.de sowie im Mobil-Angebot von Das Telefonbuch verfügbar.

In den regionalen Postfilialen, den teilnehmenden Toom-Getränkemärkten, Rewe-, Netto- sowie Nahkauf-Märkten liegen die Bücher bis 26.05.2018 zum Abholen bereit.

Verleger und Herausgeber von Das Telefonbuch für den Landkreis Offenbach sind der Adolf Christ Verlag und Deutsche Tele Medien.

Weitere Informationen sowie Pressebilder auf newsroom.christverlag.de.