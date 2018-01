Genau jetzt benötige ich eine Telefonnummer im Rheingau - Das Örtliche für den Rheingau steht bereit

Genau jetzt benötige ich die richtige Telefonnummer oder auch die korrekte Adresse von XY – so geht es vielen Menschen.

Das Örtliche für den Rheingau liegt zur Abholung bereit.

Die Das Örtliche-App hilft in genau diesen Fällen, jederzeit und überall. Offline stehen die Daten in der neuen Ausgabe für den Rheingau bereit.Das Örtliche-App mit aktuellen privaten und geschäftlichen Kontaktdaten / Neue gedruckte Ausgabe für den RheingauFrankfurt / Rheingau. Ob die Telefonnummer des Lieblingsrestaurants um spontan einen Tisch zu reservieren, oder die genaue Adresse der Freunde aus München für die Karte aus dem Urlaub – die Situation unmittelbar eine aktuelle Telefonnummer oder Adresse zu benötigen tritt häufig auf. Für diese Momente im Leben gibt es die App von Das Örtliche. Private und geschäftliche Kontaktdaten für ganz Deutschland sind jederzeit und überall abrufbar, einzig eine Verbindung zum Internet muss bestehen. Die Ö-Apps stehen kostenfrei zum Download bereit: http://www.dasoertliche.de/mobil Für die Offline-Recherche: Die neue gedruckte Ausgabe von Das Örtliche für den RheingauDie neue Ausgabe enthält die aktualisierten Kontaktdaten für Eltville, Kiedrich, Walluf, Oestrich-Winkel, Geisenheim, Rüdesheim und Lorch. Auf 272 Seiten finden die Nutzer insgesamt 21.325 private und geschäftliche Kontaktdaten. Der Austausch des Buches lohnt sich: Bis zu 30 Prozent der Daten aktualisieren sich innerhalb eines Jahres. Die Telefonbücher liegen ab sofort bei den regionalen Postfilialen und -agenturen, sowie den teilnehmenden REWE- und Netto-Märkten kostenfrei zur Abholung bereit. Herausgeber von Das Örtliche für den Rheingau ist der Adolf Christ Verlag in Kooperation mit Deutsche Tele Medien.Weitere Informationen sowie Pressebilder auf newsroom.christverlag.de.