Gepäck aufnehmen mit Elvis und Eric

Für alle Touren, die im Sommer auf dem Programm stehen: Die clever designten Rucksäcke von Feuerwear aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch

Köln, im April 2017 – Der Sommer steht vor der Tür, die Festivalsaison hat begonnen. Jeden zieht es nach draußen in den Park, zum Flohmarkt oder zur Gartenparty. Dabei hat man von der Wasserflasche bis zum Tablet am liebsten alles dabei. Für alle Einsätze des Alltags stehen die Rucksäcke Elvis und Eric von Feuerwear bereit. Sie schultern das Gepäck problemlos, sicher und mit hohem Tragekomfort. Dabei treten die beiden Modelle in einem unverwechselbaren Design auf. Die Unikate des Kölner Kultlabels bestehen aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch von Feuerwehrwachen aus ganz Deutschland und zeigen, dass nachhaltige Mode sehr stylisch sein kann.

Mal kurz zum Baden an die Ostsee, zum Picknick in den Park oder zum Sightseeing in die nächste Großstadt – Elvis und Eric sind die stylischen und komfortablen Unterstützer bei jeder Aktivität. Kleidung, Kosmetik, Verpflegung und Technik sind im Damenrucksack Elvis sicher verstaut, genauso wie im etwas größeren Modell für die Männer namens Eric. Dafür werden diverse Außen- und Innenfächer sowie ein Schlüsselfinder und ein großzügiger Reißverschluss bereit gestellt. Obwohl die beiden durch den Feuerwehrschlauch als Material stets robust und formstabil sind, zeigen sie sich auch sehr flexibel. Je nach Menge des Inhalts lässt sich zum Beispiel das Ladevolumen von Eric mit der Lasche am Verschlusssystem vergrößern.



Elvis und Eric können über den Tragegriff direkt mit der Hand getragen werden, machen aber vor allem durch die gestärkte Rückseite sowie die gepolsterten, größenverstellbaren Tragegurte auf dem Rücken eine gute Figur – zu Fuß und auf dem Rad. Beide Rucksäcke sind schmal und hoch geschnitten und verlagern das Gewicht komfortabel. Beide sind Allroundtalente, die beinahe alles mitmachen. Da kann das nächste Open Air kann ruhig kommen – mit Elvis oder Eric ist man optimal vorbereitet und hat sein Hab und Gut auch bei einem kleinen Regenschauer sicher verpackt. Ist das nächste Ausflugsziel etwas weiter weg? Die Zwei sind auch als Handgepäck im Flugzeug die idealen Begleiter.

Partnerlook ohne Verwechslungsgefahr

Elvis und Eric gibt es in den Schlauchfarben Weiß, Rot und dem Schwarz, das die Innenseite des Schlauches aufweist. Jedes Modell von Feuerwear ist einzigartig, da die Lösch-Einsätze ihre Spuren auf den Schläuchen hinterlassen. Gebrauchsspuren, Aufdrucke und Farbabnutzungen lassen jeden Rucksack eine eigene Geschichte erzählen. Für den Onlineshop http://www.feuerwear.de wird jedes Unikat einzeln fotografiert – so bekommt man exakt den Rucksack, den man ausgewählt hat.

Preise & Verfügbarkeit

Das kompaktere Modell Elvis ist in den Maßen 37 x 31 x 13,5 cm (H/B/T) für 159 Euro erhältlich. Er stellt sich problemlos von 7 auf bis zu 13 Liter Fassungsvermögen ein und bietet ein Laptopfach von 15 Zoll. Der größere Eric nimmt es sogar mit 17 bis 23 Litern Ladung auf. Ihn gibt es zu einem Preis von 169 Euro in den Maßen 43-51 (variable Packhöhe) x 31,5 x 13 cm (H/B/T) und einem integrierten 17 Zoll Laptopfach.

Weitere Informationen gibt es bei Feuerwear unter: https://www.feuerwear.de/rucksaecke-aus-feuerwehrschlauch