German Design Award für erstes Kinder-Hörgerät Made for iPhone: ReSound Up Smart bietet smarte Vernetzung für hörgeschädigte Kids und Teens

Münster, 2. Dezember 2016 - Erneut gewinnt Hörgerät ReSound Up Smart einen international renommierten Design-Preis: Wie der Rat für Formgebung / German Design Council vor wenigen Tagen informierte, wird das weltweit smarteste Hörgerät für Kinder und Jugendliche mit dem German Design Award Winner geehrt.

Erst vor wenigen Wochen war ReSound Up Smart, dem ersten Kinder-Hörgerät Made for iPhone, im Rahmen der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin vom Inter-nationalen Design Zentrum (IDZ) der begehrte UX Design Award verliehen worden.

Mit smarten Hörgeräten, die sich auf Basis der 2,4 GHz Technologie optimal mit iPhone, iPad oder Smartphone vernetzen lassen, hat Hörgeräte-Hersteller GN ReSound die Funktionalität technischer Hörhilfen in den vergangenen Jahren grundsätzlich erweitert. Vom Hörakustiker professionell angepasst, verschaffen die smarten Medizinprodukte ihren Trägern erheblichen Mehrwert.

„Dieser zählt für Kinder und Jugendliche mindestens ebenso wie für Erwachsene mit Hörschädigung“, versichert Joachim Gast, Geschäftsführer von ReSound Deutschland. „Vernetzung und mobile Kommunikation sind gerade für Heranwachsende ein wichtiges Thema. Motivation für uns, mit ReSound Up Smart das weltweit smarteste Hörgerät speziell für Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Das System besticht nicht allein durch höchste audiologische Qualität, die es jungen Hörgeräte-Trägern ermöglicht, tagtäglich in Familie, Kita oder Schule sicher zu kommunizieren. Als erstes Hörgerät Made for iPhone für Kids und Teens eröffnet Up Smart auch den wichtigen Zugang zur modernen, vernetzten Kommunikationswelt.“

Hörgerät ReSound Up Smart und das ReSound Multi Mic (Foto: ReSound)

Verbindung mit ReSound Multi Mic schafft attraktive Alternative zu FM-Anlagen

ReSound Up Smart, das bereits ab dem mittleren Preissegment erhältlich ist, bietet erheblichen Zusatznutzen: Eltern und größere Kinder können das Hörerleben komfortabel über die ReSound Smart App steuern – auf dem Touchscreen und ohne jedes Zubehör. Apps zum Lernen, Spielen und Interagieren können vielfältig genutzt werden. Musik, Telefonate und weitere Schallinformationen lassen sich vom iOS-Mobilgerät direkt in die Hörgeräte streamen und vieles mehr. Zudem verhilft ReSound Up Smart in Verbindung mit dem neuen ReSound Multi Mic Kindern und Jugendlichen zu zuverlässigem Sprachverstehen in besonders anspruchsvollen Hörsituationen – etwa in Schule und Kindergarten. Die Kombination mit dem externen Mikrofon ist eine kostengünstige Alternative zu bislang gebräuchlichen Lösungen mit FM-Empfänger; laut aktuellen Studien weit vielfältiger einsetzbar und bei den jungen Nutzern deutlich akzeptierter⃰.

Von den neuartigen Möglichkeiten zeigte sich auch die internationale Jury des German Design Awards überzeugt. Die namhaften Design-Experten verliehen ReSound Up Smart den German Design Award Winner 2017 in der Kategorie Medical, Rehabilitation und Health Care. Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rates für Formgebung. Er verfolgt das Ziel, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, und er zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. Durch ein einzigartiges Nominierungsverfahren werden nur solche Produkte zur Teilnahme eingeladen, die nachweislich durch ihre gestalterische Qualität herausragen.

„Über die erneute Ehrung eines unserer smarten Produkte freuen wir uns sehr“, so Joachim Gast. „Einmal mehr erfahren wir Bestätigung für unseren technologischen An-satz, der 2010 mit Einführung der 2,4 GHz Technologie in die Hörakustik begann und längst als Branchen-Maßstab für Hörgeräte-Vernetzung gilt. Von ihm profitieren schon heute unzählige hörgeschädigte Menschen jeden Alters und mit jedem Grad an Hörschädigung. Unseren Partnern im Hörakustik-Fachhandel ermöglicht er zudem, ihr Portfolio um zusätzliche, attraktive Angebote zu erweitern und ein Profil als Experte für smartes, vernetztes Besserhören zu entwickeln.“

Die feierliche Preisverleihung des German Design Awards findet am 10. Februar 2017 in Frankfurt statt.

⃰ s. hierzu u. a. den Aufsatz „Lernerfolg mit Wireless-Hörsystemen ‚Made for iPhone‘“ von Steffi Ramlow, Special-Heft der Fachzeitschrift Hörakustik vom Juni 2016, S. 58 – 60.

Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound finden Sie unter www.resound.com sowie unter www.virtualmarket.ifa-berlin.de. Weitere Informationen zum German Design Award 2017 unter www.german-design-council.de sowie unter http://www.german-design-award.com/die-gewinner.html.