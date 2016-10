Geschäftsführerin Sonja Fritschi mischt die Unternehmensberatung mit Lean Startup auf

Hamburg, 04.10.2016 – Seit 2015 ist Sonja Fritschi die Nachfolge von Horst Fritschi bei der Unternehmensberatung IC Internal Control Consulting GmbH (kurz: IC). Seitdem berät die Hamburgerin Konzerne, mittelständige Unternehmen und Start-ups bei der digitalen Transformation mit innovativen Methoden aus dem Silicon Valley.

Die Philosophie des Lean Startup gibt dem unternehmerischen Handeln im Jahr 2016 neue Impulse und inspiriert die Arbeit von IC.Über Business Model Thinking wird das bestehende Geschäftsmodell analysiert und weiterentwickelt. Durch die Methode wird mit einem Blick sofort klar wo Unstimmigkeiten innerhalb des Geschäftsmodells bestehen. Dabei wird der Erfolg des Geschäftsmodells an der Stärke der Kundenrelevanz verglichen. Über die Bildung von Hypothesen, validierten Lernen und den Mut Ideen zu verwerfen werden Wachstumspotentiale mit einfachsten Mitteln am Endkunden geprüft, bevor neue Geschäftsfelder erschlossen werden.Dies gelingt bereits bei einem kleinen Investment von Zeit und Geld.Geschäftsführerin IC, Sonja Fritschi: „Wir fördern die Innovationskraft und den Mut alte Muster zu brechen. Mit Business Model Thinking schärfen wir die strategische Ausrichtung unserer Kunden und sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit – auch in Zeiten der Digitalisierung und Automatisierung. Die agile Arbeitsweise aus dem Silicon Valley ist unser Vorbild, unser Spirit, unsere Inspiration!“Rückblickend nach dem ersten Jahr konnte Sonja Fritschi bereits viel Erfolge feiern. Die Methode aus dem Silicon Valley findet bei nationalen sowie internationalen Unternehmen großen Zuspruch.IC Internal Control Consulting GmbH wurde 1991 von Horst Fritschi gegründet.2015 hat Sonja Fritschi die Nachfolge als Geschäftsführerin angetreten und den Fokus auf die digitale Strategie Beratung gelegt.

Das Familienunternehmen in zweiter Generation berät mittelständische Großunternehmen, Konzerngesellschaften sowie Start-ups bei der agilen Organisationsentwicklung, Schärfung und Skalierung von Geschäftsmodellen und Unterstützung im Bereich der Digitalisierung.