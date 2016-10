Geschäftsprozesse, Prozessmodellierung, Prozessoptimierung, Prozessmanagement

Was sind Prozesse/Geschäftsprozesse? In der Betriebswirtschaftslehre steht der Begriff Geschäftsprozess seit Jahren im Zentrum des Interesses.

Was sind überhaupt Geschäftsprozesse und warum sind sie so wichtig für jedes Unternehmen?Auf http://www.prozesspunkt.com/ gehen wir auf folgende Punkte ein:Prozesse/Geschäftsprozesse DefinitionBeispiel eines GeschäftsprozessesGeschäftsprozesstypenMerkmale eines Geschäftsprozesses

1. Prozesse, Definition:

Als erstens soll der Begriff Prozess erläutert. Nach DIN 66201 wird ein Prozess definiert als „Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen in einem System, durch die Materie, Energie oder Information umgeformt, transportiert oder gespeichert wird“.

Prozesse finden in allen Bereichen von Industrie, Handel und Dienstleistung statt. In betrieblich-organisatorischem Zusammenhang wird der Prozess auch als Geschäftsprozess bezeichnet.

2. Geschäftsprozesse, Definition:

Unter Geschäftsprozesse versteht man die zeitliche und sachlogische Abfolge von Aktivitäten (Einzeltätigkeiten), die unter Zuhilfenahme von Ressourcen (Arbeitskräfte, Maschinen, Informationen,…) auf ein Geschäftsziel hin ausgeführt werden.

Jeder Prozess startet mit einer definierten Eingabe (Input), wandelt Ressourcen (Tätigkeiten) und führt zum erzielten Ergebnis (Output).

Input ist das was ich brauche um meinen Ablauf zu starten. Im Prozess findet die Umwandlung statt, das heißt der Ergebnis wird hergestellt.

Schauen wir uns folgendes Beispiel an:

Ich befinde mich in einem Eiskaffee. Der Kellner nimmt meine Bestellung entgegen und notiert sie. Er erstellt eine Notiz die das Ergebnis seines Prozesses ist (Auftragsabwicklung). Nun die Notiz (Auftrag) geht in die Küche und löst der Prozess (Realisierung) aus. Der Verantwortliche Mitarbeiter (Koch) bereite die gewünschte Kundenbestellung vor. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine tolle Eiskreme. Der Gast bezahlt seine Bestellung und die Rechnung wird von der Kassiererin gebucht.

N.B: Wie im Beispiel erläutert wurde, die Eingaben für einen Prozess sind üblicherweise Ergebnisse andere Prozesse. Es entsteht eine Prozesskette. Bestellungseingang, Zubereitung, Servieren, Bezahlung bilden die einzelnen Elementen von der Kette.