Heiße Tees für kalte Tage!

Die junge Teemarke piTea, die bekannt ist für ihre ausgefallenen Teemischungen, stellt die neuen Winter Tee Geschenk-Boxen vor.

Neben einem hochwertigen Tee- und Zubehör-Angebot überrascht das piTea[m] Teeliebhaber passend zur Winterzeit mit zwei prall gefüllten Tee-Geschenk-Boxen. Alle Tees werden dabei von Hand abgefüllt und liebevoll in schönen Geschenkschachteln verpackt. Dabei sind die Teekreationen perfekt aufeinander abgestimmt und sollen einen warmen Genuss für die kalten Tage bieten.

In der Winter Tee-Box Gala sind edle Tees zu finden, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist. Der exquisite Genuss der hochwertigen und be-sonderen Teemischungen entführen jeden Teeliebhaber in weite Geschmackswelten. Vom Big Apple Cheesecake bis hin zum Prosecco Sorbet fin-den sich stimmige Kreationen zusammen in der edlen Geschenkschachtel.

Teemischungen, die sich hervorragend als Nachtisch genießen lassen, befin-den sich in der Winter Tee Box Dessert. Neben süßen Kompositionen finden sich auch fruchtige, weiße und schwarze Tee-Desserts im Geschenk-Set.

Als besonderes Extra beinhaltet jede Box hochwertige Kostproben und eine schokoladige Überraschung.

Die Winter Tee Geschenk-Boxen sind das perfekte Geschenk für Sie und Ihn oder einfach für den eigenen Tee-Genuss.

Alle Geschenk-Boxen sowie weitere hochwertige Produkte sind im Online Shop unter http://www.piTea.de zu finden oder im Teegeschäft in der Eduard-Lucas-Str. 36 in Essen erhältlich.

piTea – das ist höchster Teegenuss von Enteesiasten für Enteesiasten.

PRESSEKONTAKT

Pi Tea GmbH

Daniela Eiche

Eduard-Lucas-Str.36

45131 Essen

T: 0201 – 75 925 700

