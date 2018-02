Geschwindigkeitsrekord: Toshiba präsentiert weltweit schnellstes Quantum Key Distribution (QKD) Device

Neues Toshiba Produkt beschleunigt die Datenübertragung maßgeblich – mit Quantentechnologie verschlüsselte Informationen gelangen sieben Mal schneller ans Ziel

Neuss, 22. Februar 2018 – Die Toshiba Europe GmbH gibt die Entwicklung des weltweit schnellsten QKD-Geräts bekannt – entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Toshiba Cambridge Research Lab in Großbritannien. Das Device ermöglicht eine sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeit von 13,7 Mbps (Megabits pro Sekunde), die siebenfache Geschwindigkeit im Vergleich zum bisherigen Höchstwert. Damit bricht Toshiba seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2016: Die Höchstgeschwindigkeit bei der Datenübertragung mit QKD lag damals bei 1,9 Mbps.

Extra schnell und extra sicher

Quantenkryptographie ermöglicht die sichere Verschlüsselung und Übertragung aller Arten von Informationen, einschließlich biometrischer und genomischer Daten. Einfach erklärt, basiert das Prinzip von QKD auf der Erzeugung eines einzigen Schlüsselcodes, der ausschließlich vom Absender und dem Empfänger der übermittelten Information eingesehen werden kann. Wird dieser jedoch von Dritten abgefangen, verliert er automatisch seine Gültigkeit. So ist es Unbefugten nicht möglich, an sensible Inhalte zu gelangen.

Toshiba ist Vorreiter in der Quantenkryptographie-Forschung

Analysten prognostizieren der Quantenkryptographie in den kommenden Jahren aufgrund des stetig wachsenden Sicherheitsbedarfs bei der Übertragung von Daten ein enormes Geschäftspotenzial. Laut Global Industry soll der Marktwert bis 2024 auf bis zu 1,7 Milliarden Euro steigen.

Toshiba hat dieses Potenzial schon sehr früh erkannt und begann seine Forschung im Bereich der Quantenkryptographie bereits im Jahr 2003. Schon 2010 war Toshiba das erste Unternehmen weltweit, das eine Übertragungsrate von über 1 Mbps erreichte. Von Anfang an war Toshiba bestrebt, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Quantenkryptographie maßgeblich voranzutreiben, um eine neue, sichere Art der Datenübertragung zu fördern und die Geschwindigkeit dabei stetig zu erhöhen. Dabei liegt das Augenmerk von Toshiba klar auf dem Ausloten von Einsatzszenarien in verschiedensten Branchen – wie etwa dem Finanz- oder Gesundheitswesen, das jeweils mit besonders sensiblen Daten agiert, oder auch im sozialen Bereich.



