Gesellschafterversammlung V+ GmbH & Co. Fonds 3 KG

Die Unternehmensgruppe Venture Plus hat seit dem Jahr 2005 diverse Fonds aufgelegt und den Anlegern versprochen, deren angelegtes Geld zu vermehren.

Man wolle dem „Geld wieder einen Sinn geben“, hieß es vollmundig.

So wurde die V + GmbH & Co. Fonds 1 KG im Jahr 2005 gegründet, die V+ GmbH & Co. Fonds 2 KG wurde 2007 und die V+ GmbH & Co. Fonds 3 KG wurde 2009 gegründet. Im Jahr 2013 wurde die Venture Plus GmbH & Co. Fonds 4 KG gegründet.

Mit Datum vom 15.07.2016 fand in Landshut die ordentliche Gesellschafterversammlung der V+ GmbH & Co. Fonds 3 KG statt. Die wichtigsten Tagesordnungspunkte waren die Genehmigung des Jahresabschlusses 2014, sowie die Entlastungen der Komplementärin (der persönlich haftenden Gesellschafterin) V+ Beteiligungs 2 GmbH, der geschäftsführenden Kommanditistin (geschäftsführende Gesellschafterin) Frau Anke Schiller und der Treuhandgesellschaft (führt die Buch- und Bilanzprüfungen durch und übernimmt Beratungsaufgaben).

Die diesbezüglich durchgeführten Abstimmungen endeten jedoch mit jeweils schallenden Ohrfeigen für alle Beteiligen auf Seiten des V+ Fonds. Ihnen wurden einheitlich die begehrten Entlastungen verweigert. Die Anleger haben damit deutlich zum Ausdruck gebracht, was sie von den bisherigen Arbeitsleistungen der Verantwortlichen gehalten haben. Weitaus schwerwiegender dürfte für diese allerdings sein, dass sie keine Haftungsbefreiung erhalten haben.

Zum Bewertungsstichtag, dem 31.12.2014, wurde als eingezahltes Kapital ein Betrag in Höhe von 44.083.659,78 EUR aufgeführt. Unklar ist, ob dieses Geld noch vorhanden, bzw. in entsprechend werthaltigen Investments angelegt ist. Das uns vorliegende Protokoll der Gesellschafterversammlung lässt diesbezügliche Zweifel aufkommen.

Anleger der V+ GmbH & Co. Fonds 1-3 KG sollten in erster Linie die Ruhe bewahren und sich an einen Rechtsanwalt wenden, der sich mit diesem Thema bereits beschäftigt hat. Gerne unterstützen wir Sie und helfen bei unverständlichen Fragen.

