‘Gesprungenes Handy-Display’ CD von Michel Montecrossa & Mirakali ist 21. Jahrhundert Wort- und Song-Energie

Ein Live-Recording der beeindruckenden Performance von Michel Montecrossa und Mirakali, die ihr neues Musikformat des High-Intensity Songwriting während des ‘Gesprungenes Handy-Display’ New-Topical, Cyberrock, Dance-Electronica, Cyberpoetry & Orgastica-DJ Konzerts am 9. Dezember 2017 im Filmaur Multimedia Haus in Gauting bei München präsentierten, wird von Mira Sound Germany als Audio-CD, DVD und Download veröffentlicht.

Das Konzert präsentiert 30 einzigartige akustische und elektronische New-Topical, Cyberrock, Dance-Electronica Songs, Cyberpoetry-Rezitationen & Orgastica-DJ Instrumentalstücke wie ‘Hurra! Hurra! Mika Ist Da! Hurray! Hurray! Mika Is There!’, ‘Mein Weihnachten Der Liebe’, ‘Große Liebe – Großer Frieden! Big Love – Big Peace!’, ‘Gesprungenes Handy-Display’, ‘Das Sanfte Und Dunkle Freiheitsgefühl Beim Tanzen’, ‘Die Faust Ballade’, ‘Dimensionen’, ‘Deep Like Your Emotions’, ‘My Christmas Of Love’, ‘The Ballad Of Faust’, ‘Download Experiences #2’, ‘Something’s Crushin’ In – Part Two -‘, ‘Flucht In Etwas Besseres’, ‘Tauchst Du Ein In Cyberspace’, ‘Seashore Of Light’ sowie viele mehr.

Michel Montecrossa sagt über das New-Topical, Cyberrock, Dance-Electronica, Cyberpoetry & Orgastica-DJ Live-Concert Album ’Gesprungenes Handy-Display’:

Live-Album ‘Gesprungenes Handy-Display’ Konzert von Michel Montecrossa & Mirakali

“Mit dem Live-Album ’Gesprungenes Handy-Display’, das unser neues Musikformat des High-Intensity Songwriting repräsentiert, lassen Mirakali und ich die ungebändigte Kraft von 'Wort- und Song-Energie' für das 21. Jahrhundert in Liedern von hautnah-szenischem Feeling und Erlebnishorizont-bereichernder Ausdrucksstärke erklingen und in die Welt gehen."

Trackliste, Disc 1:

Hurra! Hurra! Mika Ist Da! Hurray! Hurray! Mika Is There!

Mein Weihnachten Der Liebe

Große Liebe – Großer Frieden! Big Love – Big Peace!

Gesprungenes Handy-Display

Das Sanfte Und Dunkle Freiheitsgefühl Beim Tanzen

Die Faust Ballade

Dimensionen

Deep Like Your Emotions

My Christmas Of Love

The Ballad Of Faust

Download Experiences #2

Something’s Crushin’ In – Part Two –

Flucht In Etwas Besseres

Tauchst Du Ein In Cyberspace

Seashore Of Light

Trackliste, Disc 2:

Küss Mich Noch Einmal

Lovemakin’ Supertrip

Cybergeneration

Ein Traum Für Die Liebe

Dancedrive: I Like It

Met You In The Paradise – Mit Dir Bin Ich Im Paradies – Con Te In Paradiso

Sprung In Die ZukunftMagic Of The MomentThe Wind And The SeaUnder Palm TreesThe Antelopes Of The GirlIrdisches AbenteuerHeaven LevelLove & Sweetness SongAll Your Dreams

Weitere Infos

Michel Montecrossa Homepage:

http://www.MichelMontecrossa.com

Michel Montecrossa Audio-CDs, Downloads, DVDs und Bücher im Mirapuri-Shop

http://www.Mirapuri-Shop.de