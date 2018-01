Gewinnspiel: Die WaldResort Ruhe-Schatztruhe - für mehr Gelassenheit im neuen Jahr

Mit welchen Vorsätzen sind Sie in das neue Jahr gestartet? Meist sind unsere Vorsätze schon nach wenigen Tagen wieder dahin.

Wir haben uns daher überlegt Ihnen mit unserem Gewinnspiel einige Ansätze zu geben, die gut umsetzbar sind. Nehmen Sie sich vor gelassener zu werden?

Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie einen einwöchigen Ferienhaus-Aufenthalt für 2 Personen im WaldResort, ein Jahresabo von 7Mind mit dem Sie auch als Einsteiger meditieren lernen können, oder sogar ein sonoro RELAX Multiroom-Radio mit vorinstallierten Meditationen für Ihr Schlafzimmer!

Tun Sie sich mal etwas guten und lassen sich überraschen von unseren ganz besonderen Gewinnspiel-Preisen, die wir für Sie mit einem Gesamtwert von ca. 10.000 € zusammengestellt haben:

1. 3x JahresAbo 7Mind (ca. 60 € pro Abo) als GutscheinCode

Gelassener werden: Mit einem Jahresabo von 7Mind, im Wert von 60,00 € pro Abo) können Sie neben den Grundlagen der Meditation auch an speziellen für Sie wichtigen Themen arbeiten. Werden Sie gelassener und glücklicher, stärken Sie Ihre Konzentration und fördern Sie damit Gesundheit und Wohlbefinden. 7Mind ist wissenschaftlich fundiert und benötigt nur wenige Minuten Zeit am Tag. Mit diesem Preis können Sie ein ganzes Jahr lang entspannt meditieren und dadurch gelassener werden.

2. 15x Eintritt Wildkatzendorf (5,50 € pro Erw.)

Beobachten Lernen: Mit einem Eintritt in das Wildkatzendorf, im Wert von 5,50 € pro Eintrittskarte, in Hütscheroda am UNESCO–Weltnaturerbe Nationalpark Hainich haben Sie die Chance auf den Spuren der Wildkatze zu wandeln. Das Tier des Jahres 2018 erwartet Sie und kann hier ganz in Ruhe beobachtet werden. Nehmen Sie die Fährte auf im Schaugehege Wildkatzenlichtung und erleben Sie die Ausstellung in der Wildkatzenscheune. Das gesamte Konzept des Wildkatzendorfes ist gerade auch für Kinder unterhaltsam und lehrreich gestaltet.

3. 10x Eintritt Baumkronenpfad (11 € pro Erw.)

Perspektive wechseln: „Dem Urwald aufs Dach steigen“ ist das Motto des Baumkronenpfades an der Thiemsburg im Nationalpark Hainich. Auf einer Länge von 534 Metern bietet dieser einzigartige Wipfelpfad viele Gelegenheiten zum Staunen und Lernen. 2 große Schleifen eröffnen Einblicke in das Leben in den Baumkronen. Einer der Höhepunkte ist natürlich die auf 44m gelegene Aussichtsplattform, die den Blick über den gesamten Hainich und das Thüringer Becken freigibt. 10x verlosen wir dieses außergewöhnliche Erlebnis im Nationalpark Hainich.

4. 10x amazon Gutschein (15 € pro Stück)

Wünsche erfüllen: können Sie sich mit einem attraktiven Amazon-Gutschein im Wert von 15 €. Der Vielfältigkeit von amazon.de sind keine Grenzen gesetzt, egal ob Bücher, Musik oder Technik. Über diesen Gutschein freut sich Jeder. Und wer erfüllt sich nicht gern ganz spontan einen kleinen Wunsch – unser Beitrag um Sie ein klein wenig glücklicher zu machen!

5. 10x Kalender Nationalpark 2018 (ca. 20 € / Stück)

Aktuell bleiben: Der Jubiläumskalender, im Wert von je ca. 20,00 €, des Nationalpark Hainich hält mit wunderschönen, lebendigen Impressionen einige Lichtblicke für Sie bereit. Ob verschneiter Totholzstamm oder tiefgrünes Buchenlaub-Kleid, der Nationalpark überrascht das ganze Jahr. Reisen Sie 2018 durch die vier Jahreszeiten des Hainich-Waldes auf 12 zauberhaften Seiten. Die stimmungsvollen Fotografien von dem renommierten Hainich-Fotografen Thomas Stephan entführen Sie in den nun schon seit 20 Jahren bestehenden Nationalpark. Ergänzt mit kurzen, erklärenden Texten wird dieser bis ins Detail gelungene Kalender zu einem Highlight in Ihrem zuhause.

6. 10x Kräuterkurs mit Ines (40 € pro Person)

Sinne schärfen: Wandern über die Kräuterwiese, selbst die Zutaten für z.B. ein leckeres Pesto, Salat oder ein grünes Brot pflücken… So beginnt im WaldResort zumeist ein Kräuterkurs mit unserer Kräuterexpertin Ines May. Gleich danach werden genau diese Kräuter gemeinsam in der Übungsküche des WaldResort frisch zubereitet und anschließend bei einem Gläschen Wein genüsslich verspeist. Nebenbei wird gefachsimpelt, werden Rezepte ausgetauscht und Anekdoten aus der Kräuter-Welt erzählt. Solch ein Event dauert in der Regel ca. 4 Stunden – Wert ca. 40 €/Person.

7. 5x Ferienhausaufenthalt für 2 Personen (jeweils 6 Nächte – Gesamtwert ca. 4.100 €)

Seele verwöhnen: Unser Hauptpreis in diesem Gewinnspiel wird gleich 5x im Gesamtwert von ca. 4.100 € verlost. Freuen Sie sich auf ganze 7 Tage in einem modernen Ferienhaus direkt am Wald. Genießen Sie die Ruhe des Waldes und erholen Sie sich nicht nur beim Kneippen oder an unserer Outdoor-Fitness-Anlage sondern natürlich auch beim Wandern, Natur-Genießen und ausgiebigen Entdecken des Nationalparks Hainich. Nebenbei kann ihr Ferienhaus als Startpunkt für eine Entdeckungsreise in das „grüne Herz Deutschlands“ – Thüringen dienen, in dem Sie nach ausgiebigen Streifzügen entspannen und relaxen können.

8. 1x sonoro RELAX-Gerät (im Wert von 349,- EUR) mit vorinstallierten Meditationen u.a. von Robert Betz

Einfach relaxen: Dieses Internetradio der Extra-Klasse bietet mit vorinstallierten Wellness- und Meditationsinhalten von renommierten Entspannungsexperten eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens. Auf Knopfdruck abrufbar sind diese Einheiten auch für Einsteiger problemlos umsetzbar und unterstützen bei Stressabbau und Entspannung. Durch nach oben ausgerichtete Lautsprecher erleben Sie im ganzen Raum ein angenehmes 360° Klangbild. Abgerundet wird das „RELAX“ durch ein automatisch dimmbares Display, Weckfunktion und noch vieles mehr. Das perfekte Musiksystem für Ihr Schlafzimmer.

Und so geht’s:

Auf unserer Website: www.waldresort-hainich/gewinnspiel geben Sie zuerst Ihre Daten ein, beantworten unsere Gewinnspielfrage und klicken abschließend auf den Button „Teilnehmen“. Schon geschafft!

Sollte Ihre Antwort richtig sein, sind Sie bei der Verlosung unserer Preise dabei! Die Gewinner werden, gemäß unseren Bedingungen, schriftlich oder per Email benachrichtigt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel bestätigen Sie unsere Gewinnspielbedingungen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!