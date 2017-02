Giesswein launcht einzigartigen „Merino Runner“ aus natürlicher Wolle auf Kickstarter.

Die neueste Schuh-Innovation aus dem Hause GIESSWEIN vereint Funktionalität, Style, Komfort und setzt auf 100 Prozent natürliche Materialien.

Bisher musste man sich entscheiden – Style, Komfort oder doch lieber Funktionalität?

Dank dem GIESSWEIN Merino Runner stellt sich diese Frage bald nicht mehr. Das Ultra Leichtgewicht unter den Sneakern setzt dabei nicht nur auf ein zeitloses, modernes Design, sondern auch auf 100 Prozent natürliche Rohstoffe. Wer diesen Schuh trägt, hüllt seine Füße in 360° Merinowolle und tut ihnen damit etwas Gutes. Die Natur kann nämlich, was die Wissenschaft mit viel Mühe versucht. Die natürlichen Luftkammern in der Merino Wolle sorgen für eine ideale Temperaturregulierung und verhindern durch ihre antibakterielle Faserstruktur unangenehme Gerüche. Schafe haben dank ihres Fells nie zu kalt oder zu warm. So ist das auch beim GIESSWEN Merino Runner. Im Sommer sorgen diese Schuhe für optimale Kühlung, im Winter für einen angenehmen Wärmeeffekt. Abgerundet wird all das mit einem speziellen, auswechselbaren, organischen Eco Ortholite® Fußbett, welches aus Pflanzenöl des Wunderbaums gefertigt ist und einer extrem leichten EVA Sohle.

Was macht den Schuh besonders?

Sein geringes Gewicht, das atmungsaktive, natürliche Material und die stabile Sohle machen aus dem modernen Sneaker einen Sportschuh mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Schwitzende Füße gehören der Vergangenheit an - dank der natürlichen Stoffe ist der Merino Runner auch problemlos ohne Socken tragbar. Speziell für diese Neuheit entwickelte GIESSWEIN den „Merino wool 3D Stretch“, ein leichtes, dennoch robustes Wollfabrikat, das sich nach allen Seiten dehnt und sich so jedem Fuß anpasst wie eine zweite Haut.

Die Giesswein Merino Runners werden sowohl für Damen als auch für Herren von Größe 36-46 in 13 aktuellen Farben erhältlich sein. Die neueste Innovation von GIESSWEIN wurde im Herz der Tiroler Alpen entwickelt. Nicht nur der Standort, auch die Unternehmensphilosophie verpflichtet die Designer zu einer möglichst nachhaltigen Produktentwicklung.

Aus diesem Grund wurden im Merino Runner ausschließlich natürliche, unbehandelte Bio-Materialien verarbeitet. Das macht diesen Schuh nicht nur zu einem Multi-Funktionsgerät mit hohem Komfort, sondern auch zu einem Schuh mit einem außergewöhnlich kleinen Carbon-Footprint.