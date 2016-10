Giftige Auseinandersetzung - von R.H.H. Schneider

In „Das Judas Prinzip“ führen zwei Frauen einen gnadenlosen Kampf Giftmord. Intrigen.

Gier. Das sind die Zutaten zu Rüdiger H.H. Schneiders Kriminalroman „Das Judas Prinzip“, der jetzt im Verlag Kern erschienen ist. Der Autor aus dem westfälischen Löhne verkneift sich allerdings exzessive Gewalt und Brutalität. Stattdessen dürfen die Leserinnen und Leser den komplizierten Fall mit kriminalistischem Spürsinn lösen. Und in mancher Erkenntnis sind sie dabei den Ermittlern eine Nasenlänge voraus.

Gesa Ewert wird verdächtigt, ihren Ehemann Bruno mit einem vergifteten Schmerzmittel getötet zu haben. Nur wenige Tage später stirbt die Leiterin der örtlichen Bankfiliale ebenfalls durch ein mit Zyankali vergiftetes Medikament. Die Ermittler schließen deshalb eine allgemeine Produktvergiftung nicht aus, was zu großer Unruhe in der Bevölkerung führt.

Gesa Ewert wird von ihrer Tochter der beiden Verbrechen beschuldigt und in einem Indizienpro-zess angeklagt. Vor Gericht kommt es zu einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen beiden Frauen – mit ungeahnten Folgen.

Der ausgefeilte Kriminalroman ist ein Leckerbissen für Spürnasen und Kombinierer.



R.H.H. Schneider

Das Judas-Prinzip

Kriminalroman

© Verlag Kern

© Inhaltliche Rechte beim Autor

1. Auflage, Oktober 2016

ISBN 978-3-95716-216-8

ISBN E-Book 978-3-95716-232-8

Softcover, 300 Seiten

Buch 15,90 €, E-Book 8,99 €

Nachfragen richten Sie bitte an

Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 Ilmenau

Tel. 03677 4656390, Mail: , http://www.verlag-kern.de

Bücher bequem bestellen

Haben Sie schon den Online-Buch-Shop des Verlag Kern entdeckt? Hier können Bücher-Freunde ihren Lesestoff schnell, bequem und versandkostenfrei direkt ab Verlag kaufen. Das gewünschte Buch wird nach Bezahlung sofort per Post oder Mail an den Besteller versendet. Versandkosten gibt es (innerhalb Deutschlands) nicht.

Einfach auf http://www.verlag-kern.de/zum-bestellshop/ klicken und schon geht es los.

Hier finden Sie wahre Geschichten, Romane und Erzählungen, Krimis und Fantasy, Religion und Esoterik, Sach- und Kinderbücher, Reisebeschreibungen und Ratgeber, bis hin zu Biografie und Lyrik. Bei den über 130 Titeln ist für alle etwas dabei. Etwa der Roman „Der Fotograf – Trügerische Reflexe“ von Lothar Baumgarten in einer wunderbar bilderreichen Sprache. Oder die ermutigende Biografie eines Thüringers durch die DDR und nach der Wiedervereinigung in „Umwege – Erinnerungen eines Stehaufmännchens“ von Walter Kehr. Oder ein aufschlussreicher Streifzug durch Wuppertals spirituelle Gruppen in Michael Harscheidts „Die Leute vom Tal – Geheimnisvolle Hardt“ – ein Muss nicht nur für Fans der Stadt. Alle Bücher sind 2016 neu erschienen.Natürlich können die Titel des Verlag Kern auch in jeder Buchhandlung bestellt werden. Bei Direktbestellungen über den Verlags-Shop gibt es zu jedem Buch ein hübsches, passendes Lesezeichen gratis dazu. Der Verlag Kern bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen.

Verlag Kern GmbH,

http://www.verlag-kern.de