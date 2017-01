> Startseite > IT, Computer & Internet

Gigya und Deutsche Post vereinbaren strategische Kooperation zum Ausbau der neuen POSTID Zeitsparender Online-Identitätsnachweis ermöglicht Feststellung einer vertrauenswürdigen digitalen Identität (Trusted Identity) Hamburg, 30. Januar 2017 – Gigya, Spezialist für Customer Identity and Access Management, und die Deutsche Post haben eine strategische Kooperation vereinbart. Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein neues Konzept für die sichere Feststellung einer vertrauenswürdigen digitalen Identität (Trusted Identity) im Markt etablieren. Die Deutsche Post trägt hierzu ihr neues Konzept der digitalen POSTID bei, über das die geprüfte Online-Identifizierung so einfach wie Social Login wird, und Gigya entwickelt die zugehörige Schnittstelle, um diese Daten in seine integrierte Plattform für Customer and Access Management zu integrieren. Die meisten Dienste im Internet sind an die Nutzung einer vertrauenswürdigen digitalen Identität (Trusted Identity) geknüpft. Die Deutsche Post hat hier als Ergänzung des bereits weithin etablierten POSTIDENT-Verfahrens den Service der digitalen POSTID entwickelt, quasi als „Der Ausweis im Internet“. Damit erhalten Verbraucher die Möglichkeit, sich schnell und komfortabel auf Online-Portalen und in Communities mit einem bestätigten Identitäts-/Altersnachweis zu verifizieren. Die POSTID dient dabei online als zeitsparender Identitätsnachweis und macht die Anmeldung so einfach wie Social Login per Facebook oder ähnliche Identity-Provider – nur viel sicherer und vertrauenswürdiger. „Wir freuen uns über diese zukunftsweisende strategische Zusammenarbeit. Der Markt für Trusted Identity ist aus unserer Sicht eines der prägenden Themen der kommenden Zeit und unsere beiden Unternehmen werden hier eine Vorreiterrolle einnehmen“, erläutert Roland Markowski, Country Manager DACH bei Gigya. „Jeder kennt das POSTIDENT-Verfahren und hat es schon einmal im Kontakt mit regulierten Branchen wie Telekommunikation, Banken und Versicherungen genutzt. Mit der digitalen POSTID können die mit dem Einverständnis des Verbrauchers einmal erhobenen und geprüften Daten nun auch für seine anderen digitalen Aktivitäten genutzt werden.“ Die Szenarien für die Nutzung durch Unternehmen, die die digitale POSTID als Identitätsnachweis anbieten, sind vielfältig. So können zum Beispiel Zigarettenhersteller schnell und einfach nachprüfen, ob der Kunde schon über 18 ist. Weitere Bereiche, die profitieren, sind private Marktplätze, weil sich kein Teilnehmer mehr Gedanken machen muss, eventuell einem Fake-Profil aufzusitzen, oder auch Versicherungen, Krankenkassen oder Telekommunikationsanbieter. Und nicht zuletzt im Bereich Entertainment/Filme/Games ist ein schneller und unkomplizierter Altersnachweis ebenfalls für Anbieter und Anwender von Vorteil. Λ nach oben 30.01.2017 15:29 Klick zum Thema: Unternehmen Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

