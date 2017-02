Ginkgo Plus von Albexal - Hilfe bei Konzentrationsschwierigkeiten

Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen - Ginkgo Plus. Eine ausgewogene Nahrungsergänzung für die optimale Versorgung mit Nährstoffen.

Zahlreiche Menschen kämpfen mit Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnislücken. Dabei können Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit in jedem Alter die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinträchtigen. Prüfungssituationen, Stress, Überforderung und ungesunde Ernährung erschweren Vielen bereits in jungen Jahren die Bewältigung des Alltags. Das Nahrungsergänzungsmittel Ginkgo Plus von Albexal verbessert die Durchblutung und hilft, die Gedächtnisleistung und die Konzentrationsfähigkeit zu steigern.

Die perfekte Kombination der Wirkstoffe in Ginkgo Plus wirkt wie eine Frischzellenkur für den gesamten Körper.

Die Bestandteile und ihre Wirkung

Ginkgo Biloba

Der Ginkgo-Baum wird oft „Baum gegen das Vergessen“ genannt. Ein Titel, der für sich spricht. Für die positive Wirkung des Ginkgos sind die enthaltenen Flavonoide sowie die Bilobalide und Ginkgolide verantwortlich. Flavonoide wirken zellschützend, Bilobalide und Ginkgolide verbessern die Durchblutung und regen das Zellwachstum an. Forscher gehen davon aus, dass diese Stoffe Schlüsselsubstanzen bei der Behandlung von Alzheimer und Demenz sind.

Yamsextrakt

Die Yamswurzel ist reich an Kalium, Magnesium, Kupfer und den Vitaminen C, B1 und B6. Hauptwirkstoff der Wurzel ist das Diosgenin. In Mexiko gilt die Yamswurzel als “Quelle der Jugend”. Auch anderswo wird die Wurzel als Anti-Aging-Nahrungsmittel geschätzt. Das enthaltene Diosgenin wirkt sich wohltuend auf den weiblichen Hormonhaushalt aus und wirkt gegen Menstruationsbeschwerden und bei Problemen in den Wechseljahren. Darüber hinaus stimuliert die Yamswurzel das Immunsystem, wirkt krampflösend, entzündungshemmend und antirheumatisch.

Rotklee

Vierblättrige Kleeblätter sind das Glückssymbol schlechthin. Auch in der Heilkunde erweist sich der Rotklee als echter Glücksfall. Die enthaltenen Mineralstoffe Magnesium, Kalzium, Kalium und die Vitamine B1, B3 und C unterstützen den Stoffwechsel und das Immunsystem und stärken darüber hinaus das Nervensystem. Die enthaltenen Flavonoide wirken antioxidativ und antimikrobiell. Zudem verbessert Rotklee die Durchblutung, unterstützt die Blutreinigung und wirkt entzündungshemmend.

Vitamin B12

Da der Körper Vitamin B12 nicht selbst herstellen kann, kommt es leicht zur Mangelversorgung mit diesem wichtigen Muntermach-Vitamin. B12 unterstützt im Körper die Zellteilung und die Blutbildung. Darüber hinaus ist es unersetzlich für den Energiestoffwechsel, das Nervensystem und eine funktionierende Immunabwehr.



Sicheres Nahrungsergänzungsmittel von höchster Qualität

Ginkgo Plus von Albexal ist rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich. Alle Produkte des Herstellers werden in Deutschland produziert und verpackt. Sie unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen und entsprechen der Zusatzstoff-Verkehrsverordnung bzw. der EU-Verordnung Nr. 231/2012. Die Nahrungsergänzungsmittel sind frei von Farbstoffen, Konservierungsmitteln und Schadstoffen. Ständige Kontrollen und die enge Zusammenarbeit von unabhängigen Laboren, Sachverständigen und Lebensmittelbehörden garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard.