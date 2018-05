Girls´Day bei der Firma Gläser: faszinierende Einblicke in technische Berufsfelder

Horb. Bereits zum dritten Mal fand der Girls´Day am 26. April 2018 bei der Firma Gläser in Horb statt.

Vier Mädchen aus der näheren Umgebung durften einen Tag lang in technische Berufe hineinschnuppern und sich für ihre spätere Berufswahl inspirieren lassen.Die 11- bis 13-jährigen Teilnehmerinnen, Virgenie Grüneberg, Nina Singer, Amy Seidt und Johanna Petkau erhielten bei einem Rundgang durch die Gläser Werke in Bildechingen und in Horb-Heiligenfeld alle relevanten Arbeitsbereiche gezeigt und erläutert. Besonders das Labor für Technische Sauberkeit mit den zahlreichen Laborantinnen und das Experimentieren am Raster-Elektronen-Mikroskop mithilfe des Chemikers Dr. Lars Nothdurft hat es Ihnen angetan. „Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie die Mädchen das Raster-Elektronen-Mikroskop so gut wie sofort bedienen konnten und sich der Probe spielerisch und ohne Berührungsängste angenommen haben“, sagt begeistert Lars Nothdurft.

Anschließend wurde am Nachmittag der Aufbau eines Stromkreislaufs erkundet, indem die vier Mädchen LED-Männchen zusammenlöteten. Der Azubi Markus Wohlschlögel musste nur selten zur Hilfe stehen – Die Teenager haben die Aufgabe fabelhaft gemeistert. Eine der vier Mädchen, Nina Singer, hatte bereits Löterfahrung mitgebracht.

Das Feedback der jungen Girls´Day-Teilnehmerinnen ist am Ende des Tages positiv ausgefallen. „Ich fand es cool, weil ich etwas gelernt habe und festgestellt habe, dass ich mich für Technik und die Firma Gläser interessiere“ hieß es. Es fiel sogar die Frage nach der Möglichkeit ein Pflichtpraktikum bei Gläser absolvieren zu dürfen. „Es ist schön zu sehen, dass mithilfe des Girls´Day die Vorurteile der Mädchen gegenüber den technischen Berufen in eine andere Sichtweise geändert werden können“, sagt Personalreferentin Birgit Riese zum Abschluss des Girls´Day.

Auch Geschäftsführerin und Präsidentin der IHK Nordschwarzwald Claudia Gläser hat das persönliche Anliegen, das Interesse für MINT-Berufe beim Nachwuchs früh zu wecken. Zudem setzt sie sich seit längerer Zeit für Frauen in Führungspositionen ein und bietet bei der Gläser GmbH verschiedene Teilzeitmodelle, um Karriere und Privatleben vereinbaren zu können. Mit diesem Anreiz wird auch nächstes Jahr zum Girls´Day bei der Firma Gläser eingeladen.