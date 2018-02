Glamouröser Tour Abschluss 2017 und viele Highlights in 2018: Van Baker & Band

Im Oktober 2017 verabschiedeten sich, nach 40 gespielten Live-Auftritten in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich, die „Goldjungs“ der Schlager-und Partyband Van Baker & Band aus Dieburg in Hessen in die wohlverdiente Winterpause.

Das letzte Konzert fand in heimischen Gefilden in Langstadt- Babenhausen auf dem alljährlichen Oktoberfest statt – die Band wurde bereits jetzt erneut für 2018 verpflichtet.Gemeinsam unterwegs ist die Cover-Band seit über 10 Jahren in Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg, der Schweiz und Österreich. Weit über 300 gespielte Konzerte gehen auf das Konto der Partyband, die Veranstaltunsgröße variierte dabei von 35 bis 35.000 Personen. Sie heizten in der Frankfurter Commerzbank-Arena, Eishockeystadien oder auf Landesfesten wie z.B. dem Hessentag oder dem Rheinland-Pfalz Tag dem Publikum ordentlich ein. Die Live-Band mit Sänger Jerome van Baker hat sich ganz auf deutschen Party- und Tanzmusik, Schlagerhits und den bekanntesten Songs der NDW festgelegt.Auch 2018 bleibt der Tour-Kalender voll: Live-Konzerte bei Stadtfesten, Open-Airs, Schlagerpartys oder Oktoberfesten stehen auf dem Programm.„Ich glaub es geht schon wieder los“ hieß es bereits Ende Januar bei einer Apres-Ski Veranstaltung, gefolgt von der wohl heißesten Jahreszeit für Partybands – an Fastnacht, Fasching oder Karneval werden die Jungs die Säle und Ihr Publikum wieder zum Mitsingen, Tanzen und Schwitzen bringen. Dieses Jahr wird das Repertoire erweitert durch Partyhits von Mathias Reim, Klubb3, Helene Fischer, Stereoact und vielen anderen mehr. Die bereits gebuchten Auftritte können unter http://www.partyband-vanbaker.de/termine eingesehen werden. Weitere Anfragen laufen bereits – Van Baker & Band gehören nicht umsonst zu den erfolgreichsten und meistgebuchten Coverbands im gesamten deutschsprachigen Raum. Längst sind sie nicht nur in Frankfurt und Darmstadt gefragt, sondern überall in Hessen, bundesweit und in den Nachbarländern. Zögern Sie also nicht, unterauch Ihre Buchungsanfrage zu stellen.

Van Baker & Band freuen sich darauf, Ihre Veranstaltung mit tanzbarer Partymusik zu unterhalten!