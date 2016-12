Gleiche Preise, bessere Leistung - Hochzeitsvideo Berlin auch 2017 wieder vor der Konkurrenz

Wie zu Beginn des Jahres 2016, erhöht das Unternehmen K&K media production keine Preise beim Hochzeitsvideo und Hochzeitfoto, verbessert aber mit neuen Angeboten und Technik die Qualität der Hochzeitsfilme, ganz zur Freude des Kunden.



Seit nunmehr über 10 Jahren erfreuen sich Brautpaare an den vielseitigen Leistungen von K&K media production. Im Bereich Hochzeitsfilm können sie zwischen unterschiedlichsten Komponenten frei wählen, Optionen hinzu buchen oder entfernen, denn Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Die Einen wünschen sich das Filmen der Brautvorbereitung, die Anderen wollen diesen Moment im Video lieber nicht zeigen. Das Filmen des Fotoshootings oder der Autofahrt, das Arrangieren von Interviews mit den Gästen oder ein Highlightclip sind hingegen sehr beliebt. Auch die Drehzeit des Teams von K&K media production kann individuell vereinbart werden. Auf der Website http://www.hochzeitsvideo-berlin.com finden Interessenten die gesamte Palette an Angeboten im Überblick.

Was ist neu bei Hochzeitsvideo Berlin?

Neu ist die Möglichkeit, sich vorab eine Hochzeits-Website gestalten zu lassen. Mit dieser wird es dem Brautpaar ermöglicht, alle notwendigen Informationen zur Hochzeit den Gästen zukommen zu lassen. Mittels persönlichem Log-in erhält man Zugang zur Location oder dem Zeitplan. Auch Wünsche zu Geschenken, Spielen, Musik und anderen Vorbereitungsmaßnahmen können geäußert werden. Wie hat sich das zukünftige Brautpaar eigentlich kennen gelernt? So eine spannende Geschichte ist besonders gut geeignet um jeden Gast auf die Hochzeitsfeier einzustimmen. Ist die Hochzeit dann zu Ende, kann jeder Angehörige seine Fotos auf die Website laden und somit unkompliziert und vor allem geschützt, im Gegensatz zu fremden sozialen Plattformen, diese mit dem Brautpaar und allen anderen Gästen teilen.

Als K&K media production sein allererstes Hochzeitsvideo erstellt hatte, war dieses bereits im 16:9 - Format und in HD. Im Laufe der Zeit war eine höhere Auflösung gefragt - Full-HD. Heutzutage ist in einem Hochzeitsfilm der spezielle Film-Look gern gesehen, wie man es aus dem Kino kennt. Eine extreme Tiefenunschärfe und Schärfeverlagerungen spielen dabei die entscheidende Rolle. So besitzt Hochzeitsvideo Berlin ab sofort neue Kameratechnik um diesen Anforderungen gerecht zu werden. In der Nachbearbeitung setzt K&K media production auf das professionelle Schnittprogramm Avid media composer, mit welchem besondere Farben und Kontraste im Hochzeitsfilm erzielt werden. Im Trend sind auch extreme Zeitlupen, die gerne beim Brautstraußwurf oder beim Eröffnungstanz Verwendung finden.

Warum ist Hochzeitsvideo Berlin besser als die Konkurrenz?

Neben dem neuen Technikeinsatz und den gleichbleibenden Preisen bietet Hochzeitsvideo Berlin nicht nur, wie der Name vermuten lässt, Hochzeitsvideos an, sondern auch Hochzeitsfotos. Mit der professionellen Spiegelreflexkamera 5D von Canon und einem entsprechend hohem Know-how seitens K&K media production, lassen sich besonders kreative und hochauflösende Fotos erstellen. Brautpaare schätzen dabei ebenfalls die einfache Organisation, beide Fachbereiche Hochzeitsfilm und Hochzeitsfoto aus einer Hand zu bekommen. Darüber hinaus erhält jedes Paar einen Kombi-Rabatt in Höhe von 5% auf das gewählte Hochzeitsfilm- und Hochzeitsfoto-Paket - genug gute Gründe, sich ein Angebot von Hochzeitsvideo Berlin einzuholen.