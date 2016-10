Global Cloud Xchange und Broadcast Media Communications übertragen gemeinsam 2018 FIFA World Cup Qualifizierungsspiel

London, 7. Oktober 2016: Global Cloud Xchange (GCX), ein Tochterunternehmen von Reliance Communications (RCOM), und Broadcast Media Communications (BMC UK) gaben heute bekannt, dass sie eine Ende-zu-Ende-Verbindungslösung für das mit Spannung erwartet 2018 FIFA World Cup Qualifikationsspiel Slowenien gegen England bereitstellen, das am 11. Oktober aus dem slowenischen Stožice Stadium, Ljubljana in die ITV Studios in London übertragen wird.

„World Cup Qualifizierungsspiele gehören zu den Sportevents mit der höchsten Zuschauerzahl weltweit und sind besonders beliebt bei Fußballfans in Europa. Die reibungslose und unterbrechungsfreie Übertragung des Spiels ist deshalb geschäftskritisch für uns“, so Lee Russell, Operations Director bei BMC UK. „Wir vertrauen auf das weitreichende globale Netzwerk und Medienangebot von GCX, um unseren Zuschauern erneut ein einmaliges Sporterlebnis anzubieten.“

Die Übertragung von Slowenien in die ITV Studios in London erfolgt über eine Ende-zu-Ende-Lösung mittels einer schnellen, dedizierten und ausfallsicheren Verbindung und beinhaltet aktives Monitoring innerhalb des GCX Global Networks, um eine konsistente Übertragungsqualität für europäische Zuschauer sicherzustellen.

„Der technologische Fortschritt verändert unser Konsumverhalten bei Sportübertragen und die Nachfrage nach hochqualitativen Fanevents. Eine skalierbare und ausfallsichere Kommunikationsinfrastruktur ist deshalb immens wichtig für die Medien- und Entertainmentbranche“, sagt Bryce Jewell, Managing Director UK, Global Cloud Xchange. „Wir freuen uns, dass BMC UK uns erneut die Gelegenheit gibt, gemeinsam das mit Spannung erwartete World Cup Qualifizierungsmatch über eine hochqualitative Verbindung live zu übertragen.“

Bryce Jewell, Managing Director UK, Global Cloud Xchange (Bildrechte: Global Cloud Xchange)

Das GCX Global Network zeichnet sich durch große geografische Reichweite und die Fähigkeit aus, gleichzeitig Untersee- und terrestrische Verbindungen in die wichtigsten Telekommunikations-Hubs bereitstellen zu können und wird von zwei vollständig redundanten, globalen Netzwerk Operation Center unterstützt. Unser Netzwerk verbindet viele Telekommunikationsknotenpunkte weltweit, von den Industrienationen in den USA und Europa bis in die wichtigsten Schwellenmärkten im Nahen Osten und Asien, einschließlich Indien und China.



Über Global Cloud Xchange

Global Cloud Xchange (GCX), ein Tochterunternehmen von Reliance Communications, bietet ein umfangreiches Portfolio an Lösungen für Telekommunikationsbetreiber, Konzerne und Unternehmen im Bereich Neue Medien. GCX besitzt eines der weltweit größten privaten Unterseekabelnetze mit einer Gesamtlänge von 67.000 Streckenkilometern (route kilometres – rkm), das nahtlos in das Glasfasernetz von Reliance Communications mit einer Gesamtlänge von 200.000 rkm integriert ist. Gemeinsam bilden sie eine zuverlässige Global Service Delivery Platform. Durch die Verbindung zu über 40 Schlüsselmärkten weltweit – in Asien, Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten – bietet GCX in mehr als 160 Ländern Managed Services sowie umfangreiche VPLS-basierte Ethernet-Netzwerkfunktionalität rund um die Welt. GCX unterstützt Unternehmen bei der Bereitstellung von Enterprise-Lösungen der nächsten Generation in seinen Cloud Delivery Networks.

Über Broadcast Media Communications

Broadcast Media Communications (BMC UK) ist ein Unternehmen spezialisiert auf Live Videos. Unsere Mediennetzwerkservices kombinieren jahrelange Video Netzwerk-Erfahrung in den Bereichen Sport -, News- und spezielle Übertragungsevents. Unser Medienqualitätsnetzwerk in der City of London und unsere strategischen Allianzen mit globalen Anbietern, bietet die Übermittlung von Inhalten weltweit. Unsere Erfahrung umfasst die Übertragung und Übermittlung von komprimierten und nichtkomprimierten Signalen. Wir bieten Glasfaser-, Satelliten- und terrestrische RF-Medien in allen Kombinationen. Egal, ob Audio, Video, HD oder SD, IP oder TDM, wir verfügen über die Erfahrung mit Ende-zu-Ende-Lösungen, die unsere Kunden brauchen.

Mithilfe seines ausfallsicheren Mediennetzwerks, bietet BMC UK das gesamte Spektrum an Verbindungsoptionen. Jede Alternative ist zugeschnitten auf die Medienwelt und Live-Übertragungen. Egal, ob ihre Lösung kosteneffizient und gelegentlich genutzt oder ständig verfügbar und ausfallsicher sein muss, unser Netzwerk kann sie bereitstellen. Unser Medienbackbone umfasst nicht nur Kapazität für die Übermittlung von nichtkomprimiertem HDSDI, sondern bietet auch verschiedene 10G Ethernet-, und SDH-Kapazitäten.