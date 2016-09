Glücksspiel-Werbemarkt: Sportwetten legen enorm vor

Die Glückspielbranche erreicht mit ihren Werbeausgaben aktuell die 200 Millionen Euro-Grenze.

Der Teilmarkt Sportwetten legt dabei medial kräftig zu.

Esslingen am Neckar, 27. September 2016 – Für die mediale Kommunikation haben die werbungtreibenden Glücksspielanbieter innerhalb von zwölf Monaten 200 Millionen Euro ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Ausgaben um mehr als 40 Prozent gestiegen.

Den größten Anteil an medialer Werbung nehmen die Teilmärkte Sportwetten und Fernsehlotterien mit einem Anteil von jeweils 23 Prozent ein. Während die Sportwetten dabei ihr Volumen verdoppelt haben, ist bei den Fernsehlotterien ein sehr starker Rückgang zu verzeichnen. Auch das Werbevolumen der Online-Casinos verzeichnete Millionenverluste.

Ein Großteil des beachtlichen Werbevolumens setzt sich zusammen aus 25 Unternehmen, die medial jeweils mit über einer Million Euro werben. Allein die fünf Topwerber halten derzeit einen share of advertising von 50 Prozent sprich 100 Millionen Euro.

In ihrer Werbestrategie präferieren einige Anbieter humorvolle Motive, andere setzen auf sportliche Testimonials wie Manuel Neuer oder Fabian Hambüchen zur Vermittlung der Werbebotschaft. Einer Mehrzahl der werbestarken Anbieter gelingt sowohl eine plausible Nutzenvermittlung, als auch die Erlangung von hoher Aufmerksamkeit.

Über die Studie:

Die „Werbemarktanalyse Glücksspiel 2016“ von research tools untersucht die Werbeausgaben der Anbieter von Glücksspielen in Deutschland. Sie gibt auf 139 Seiten Einblick in Trends, Benchmarks und Strategien in den neun Teilmärkten Deutscher Lottoblock, Fernsehlotterien, Klassenlotterien, Kooperationen, Online-Casino, Sonstige Lotterien, Spielautomaten, Spielbanken, Sportwetten. Neben der Entwicklung von Werbespendings der Top 100 Werber werden Fünf-Jahres-Trends erstellt. Eine Analyse der Kommunikationsstrategien zehn wichtiger Werbungtreibender untersucht quantitative und qualitative Parameter und zeigt bedeutende Werbemotive. Die vorliegende Werbemarktanalyse basiert auf Daten und Motiven von AdVision digital.