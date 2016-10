Glühbirne adé, sparen mit LED. Bis zu 70 % Rabatt auf LED-Lampen in der Glühbirnen-Austausch-Aktion der Lampenwelt GmbH

Schlitz, 05.10.2016 – Bis zum 09. Oktober 2016 bietet die Lampenwelt GmbH, im Internet bekannt als Lampenwelt.de, Europas führender Onlineshop für Lampen und Leuchten, ausgewählte LED-Lampen mit bis zu 70 % Rabatt auf einer speziellen Aktionsseite an. Zusätzlich stellt die Aktionsseite die umweltfreundlichen Vorteile der LED-Lampe in einer Infografik vor und erklärt anhand eines Videos, wie einfach der Austausch von Glühlampen gegen neue LED-Lampen ist.

Die kompakte LED-Lichttechnik hat es Anwendern ermöglicht, Licht vollständig neu und individuell zu erfahren. LED-Licht gibt es zum Wohnen und Arbeiten, für praktische Zwecke und für dekorative, zum Beispiel mit farbwechselndem Licht für den Innen- und Außenbereich. Die Vielfältigkeit, welche sich im Vergleich zur traditionellen Glühlampe zeigt, begreifen Anwender heute als einzigartige Chance, Licht so individuell und auf den persönlichen Geschmack und Bedarf abgestimmt zu erfahren wie nie zuvor. Darüber hinaus ist die LED-Lichttechnik die umweltfreundlichste Beleuchtungsmethode auf dem Markt. Auch Firmen steigen mehr und mehr auf die neue Lichttechnik um, die es ermöglicht, im Vergleich zur Glühlampe zwischen 80 % und 90 % Energie und Kosten einzusparen. Sofort 100 % Helligkeit, kein enthaltenes Quecksilber, eine hohe Schaltfestigkeit und je nach Marke und Wärmemanagement eine hohe Lebensdauer sind weitere Vorteile der Lichttechnik, die somit sowohl Umwelt als auch Geldbeutel entlastet.

Sparen mit LED bei der großen Glühbirnen-Austausch-Aktion 2016. | © Lampenwelt.de

Anlässlich des Glühbirnen-Austausch-Tages 2016 am 2. Oktober hat die Lampenwelt GmbH in ihrem Onlineshop Lampenwelt.de, bekannt als Europas führender Anbieter von Lampen und Leuchten im Internet, eine große LED-Aktion mit bis zu 70 % Rabatt auf ausgewählte Leuchtmittel der Marke Lampenwelt.com gestartet. Die Aktion läuft bis einschließlich 09. Oktober 2016 und bietet zahlreiche LED-Leuchtmittel an, die mit den Fassungen herkömmlicher Leuchten kompatibel sind. Wie einfach der Austausch von Glühbirnen gegen neue LED-Lampen ist, zeigt ein Ratgeber-Video auf dem YouTube-Kanal der Lampenwelt GmbH, welcher einfach über die Aktionsseite aufgerufen werden kann. Ergänzt wird der beratende Inhalt durch eine LED-Infografik, welche ebenfalls von der Aktionsseite aus abrufbar ist.

Die Aktionsseite mit der großen LED-Aktion der Lampenwelt GmbH finden Kunden unter:

http://www.lampenwelt.de/gluehbirnen-austausch-aktion-2016.html