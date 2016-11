Samstag, 3. Dezember 2016 19.30 Uhr FORUM Merzhausen | Großer Saal Dorfstraße 3 | 79249 Merzhausen

Pressetext:

Was die beiden Konzertakrobaten Gogol & Mäx – Preisträger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg und Gewinner des Grand Prix 2014 beim 34. European Festival of Humor and Satire in Kremnica/Slovakei – auf die Theaterbühnen Europas bringen, hat schon so manches Zwerchfell in Schwingung versetzt.

„Erinnerungen werden wach an die gute alte Stummfilmzeit mit Charlie Chaplin oder Oliver Hardy und Stan Laurel“, schwärmt die Presse. Doch damit noch lange nicht genug: Mit ihrer absurden Komik, die bisweilen radikale, ja fast schon tragische Züge annimmt, gepaart mit einer irrwitzig-waghalsigen Pantomime, erschaffen sie ein einzigartiges Duo, wie es europaweit seinesgleichen sucht. – Zwei Stunden voller Lachen und Staunen ob solch akrobatischer und musikalischer Kunstfertigkeit auf einer schier endlosen Palette von Musikinstrumenten sind garantiert.

„Ein Publikum, das sich vor Lachen zeitweise kaum noch auf den Stühlen halten kann.“

(Westfalen Blatt)

„Die Lust der beiden Musikclowns ist ansteckend. In den unmöglichsten Körperpositionen beherrschen sie virtuos eine große Zahl von Musikinstrumenten.“

(Oltner Tagblatt)

„Ein Kunstgenuss der ganz besonderen Art…“

(Schwäbische Zeitung)

„Schlag auf Schlag verwickelten sich die zwei Kontrahenten bei ihrer Show in irrwitzige Duelle, schmiedeten auf über 20 Instrumenten, die sie bravourös beherrschten, unaufhörlich

giftig-kreative Rachepläne. Der Erfindungsreichtum der beiden Musiker schien kein Ende zu nehmen.“ (Badische Zeitung)

„Der Veranstalter hatte nicht zu viel versprochen: Die Besucher… erlebten am Samstagabend ein Fest für Ohren, Augen und Zwerchfell. … Doch kann man das, was da gute zwei Stunden lang an verrückten Ideen, turbulentem Spiel, komödiantischer Brillanz und vor allem auch an großartiger Musikalität über die Bühne ging, überhaupt beschreiben? … Musiker, Akrobaten, Clowns, Paradiesvögel? Wo Gogol und Mäx doch alles in einem sind – und darüber hinaus noch vieles mehr.“

(Schwäbische Zeitung)

Auszeichnungen:

• Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg

• Publikumspreis Roner SurPrize Bozen

• Preis Internationales Kleinkunstfestival Koblenz

• Kleinkunstpreis der Stadt Schwerte

• Bochumer Kleinkunstpreis

• Westspitzenpreis der Sparte Clownerie

