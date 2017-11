Goldpreis durch geplatzte Jamaika Koalition unter Druck. Wie man trotzdem richtig Gold verkauft.

In den letzten 10 Jahren ist der Goldpreis stark angestiegen und hatte 2011 seinen Höhepunkt erreicht.

Gold richtig zu Geld machen

Zwischendurch ist der Preis wieder gesunken und hat einige Kursschwankungen hinter sich. Mit dem aktuellen aus der Sondierungsgespräche für eine Jamaika Koalition in Deutschland, ist der Euro in Bezug zum Dollar unter Druck. Da der Goldpreis in Dollar festgelegt ist, sinkt der Goldpreis in Euro also. Trotzdem bewegt er sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Wenn man also alten Goldschmuck oder Goldmünzen zu Hause hat, lohnt sich der Verkauf auch heute noch. Wer sicher und gewinnbringend Gold verkaufen möchte sollte einige Dinge beachten. Auf dem Edelmetallmarkt tummeln sich eine Vielzahl an Anbietern, sei es nun für den Goldankauf oder für den Goldverkauf, darunter sind Goldhändler, Goldankäufer, Juweliere, Scheideanstalten und Banken. Für welchen Anbieter man sich aber entscheiden, hängt von einigen Faktoren ab wie z.B. dem Goldpreis.Letztendlich spielt es keine große Rolle an wen man sein Gold verkauft, denn im Vordergrund steht immer der Goldankauf Preis sowie ein transparenter Ablauf. Im Klartext heißt das: Man verkauft sein Gold dort wo man am meisten Geld dafür erhält. Dazu müssen als erstes die Ankaufpreise verglichen werden. Seriöse Händler geben ihre Ankaufspreise meist Online auf ihren Internetseiten an und sind so mit anderen Anbieter vergleichbar. Ein Beispiel hierfür finden Sie hier: https://www.goldankauf-ge.de/preise . Man sollte allerdings Vorsichtig sein, wenn mit „bis zu“ Preisen geworben wird oder aber gar keine Preise angegeben sind. Wer Preise vergleicht, sollte sich mindestens zwei geeignete Anbieter heraussuchen und vergleichen, denn nur weil mit hohen Goldpreisen geworben wird, heißt das manchmal leider noch lange nicht, dass diese auch ausgezahlt werden. Aus diesem Grund ist es so wichtig, sich auch vor Ort ein Angebot einzuholen und dieses zum einen mit den beworbenen Preisen des Anbieters und zum anderen mit einem oder mehreren Angeboten von Mitbewerbern zu vergleichen.

Vor Ort beim Ankäufer ist weiterhin wichtig, dass man den Bewertungsvorgang, das Testen des Goldes und das Abwiegen mit verfolgen kann und der Anbieter es nicht im verborgenen, in einem anderen Raum oder außerhalb des Blickfeldes tut. Ein seriöser Händler hat nichts zu verbergen und wird alles zeigen sowie erklären. Wer sich ein Angebot einholt, sollte sich dieses auch schriftlich mitgeben lassen. Natürlich schwankt der Goldpreis und die Händler müssen teilweise täglich ihre Preise anpassen, sodass man keine über Tage geltenden verbindlichen Angeboten an die Kunden ausgeben kann, trotzdem hat man so etwas in der Hand und kann besser vergleichen. Wenn man das beherzigt hat, sind schon einmal sehr viel Fallstricke aus dem Weg genommen und man ist auf dem besten Wege sein Gold sicher zu verkaufen.



Die unterschiedlichen Anbieter vereint eine Tatsache, alle kaufen Gold an. Egal ob Juwelier oder Bank der Ankauf an sich unterscheidet sich nicht groß, trotzdem kann es Unterschiede geben. So kann es sein das ein Juwelier den Schmuck als wieder verkäuflich einstuft und diesen direkt bei sich im Juweliergeschäft weiterverkaufen kann. So kann es durchaus sein, dass man auch mal etwas mehr als den reinen Materialwert erhält. Bei einer Scheideanstalt kann es ein Vorteil sein, wenn diese den Schmuck usw. erst einschmelzen, danach den exakten Goldgehalt ermitteln und diesen vergüten. Dies kann sich bei z.B. bei Zahngold lohnen. Aber auch reine Goldankäufer können Vorteile haben, zum einen sind sie nur im Ankauf Verkauf von Edelmetallen beschäftigt und dementsprechend sehr fachkundig und zum anderen kaufen diese häufiger mehr Gold an, als z.B. ein Juwelier und können über die Menge bessere Preise beim Verkauf erzielen. Diese können sie dann an ihre Kunden weitergeben. Mehr zum Thema Scheideanstalt vs. Goldankauf auch hier https://www.goldankauf-ge.de/scheideanstalt-hamburg zu lesen.

Als Fazit lässt sich folgendes sagen: Wer nicht vergleicht ist selber schuld! Nur wer sich die Mühe macht verschiedene Angebote einzuholen, wird am Ende mehr Geld für sein Gold bekommen. Da die Preise sich teilweise stark unterscheiden, kann man so sogar kleine Einbrüche im Goldpreis, wie jetzt bedingt durch die unsichere politische Situation in Deutschland, abfangen.