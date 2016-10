Experten erwarten für den Goldpreis dieses Jahr und 2017 einen weiteren Anstieg auf bis zu 1.400 US-Dollar je Unze.

Insbesondere die globale Wirtschaftslage ist einer der Auslöser für die steigende Nachfrage nach Edelmetallen. Die sinkenden Wechselkurse, eine niedrige Inflation und nicht zuletzt auch der Austritt von Großbritannien aus der EU lassen Einzelpersonen an der Zuverlässigkeit der globalen Wirtschaft zweifeln. So beobachtete Randall Oliphant, Stuhlhalter des World Gold Councils, dass noch nie zuvor so viele Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Gehaltsklassen Interesse an Investitionen in Edelmetall gezeigt haben. Aber auch die Präsidentschaftswahlen in den USA beeinflussen die Preisentwicklung. David Wilson, Analyst bei der amerikanischen Citigroup Inc. erklärt, dass ein möglicher US-Präsident Donald Trump in der Weltwirtschaft für Nervosität sorgt. Diese wirtschaftlichen und politischen Faktoren – wie auch die längst nicht überwundene Euro-Krise – führen zu einer generellen Unruhe unter Privatanlegern, die dazu motiviert, für unsichere Zeiten vorzusorgen – und das bevorzugt in Form von Gold, Silber und auch spezielleren Edelmetallen.

Vienna Life rät Anlegern dazu, ihr Vermögen unabhängiger von wirtschaftlichen und politischen Schwankungen in Sachwerten anzulegen. Das Unternehmen empfiehlt deshalb, einen Teil des eigenen Kapitals in physisches Gold zu investieren; hier besteht eine breite Palette an entsprechenden Fondsprodukten. Die GoldInvest Plus Police der Vienna Life zum Beispiel ist eine bewährte Investmentlösung für Kunden, die ihren Vermögensaufbau auf eine rentierliche, sachwertorientierte und vor allem auch krisenfeste Grundlage stellen wollen. Parallel kommen die besonderen Vorteile des Finanzplatzes Liechtenstein zum Tragen – denn auch die Lagerung des bewährten Edelmetalls erfolgt im Fürstentum.

