Goldsparpläne im Vergleich - Die Noble Metal Factory erreicht einen grandiosen dritten Platz

Auf der Internetplattform „goldsparpläne.com “ wurden 35 verschiedene Goldsparpläne mit über 60 Tarifen auf Herz und Nieren geprüft.

Die Noble Metal Factory erreichte dabei einen grandiosen dritten Platz.Wie funktionieren die einzelnen Goldsparpläne überhaupt ? Die Internetplattform „goldsparpläne.com“ hat ihre Performance unter Berücksichtigung aller Gebühren über verschiedene Zeiträume berechnet, sowie alle Vertragskonditionen unter die Lupe genommen.Durch die unterschiedlichen Geschäftsmodelle und die sich daraus ergebenden Gebührenstrukturen, ist es erst einmal schwierig einen direkten Vergleich anzustellen.Nicht nur die Entwicklung des Goldpreises spielte bei der Ergebnisfindung eine wesentliche Rolle. Faktoren wie einmalige und laufende Gebühren, Kauf- und Verkaufsgebühren, Auf- und Abschläge, evt l. anfallende Zinsen mit jeweiligen anfallenden Zinssatz. Bei aller Verschiedenheit der Goldsparpläne gibt es eine Gemeinsamkeit - es wird in Physisches Gold investiert , was zu 100% Eigentum des Kunden ist. Die zu testenden Kriterien wurden in vier Bereiche mit unterschiedlicher Gewichtung unterteilt. Performance 60 ,%, Flexibilität 24,%, Transparenz 6,% und physische Auslieferung mit 10,%.Die Noble Metal Factory hat mit einem sehr guten Ergebnis von 93,6 ,% den dritten Platz in diesem Vergleich erreicht. In der Kategorie Performance konnten die Goldsparpläne der NMF sogar das beste Ergebnis mit 98,4 ,% erreichen!Für alle Interessierten können die gesamten Testergebnisse unter goldsparpläne.comeingesehen werden. Alles in Allem ist eine Investition in Goldsparpläne definitiv ‚gold wert ‘!Auf https://www.noble-metal-factory.de können sich Interessierte einen individuellen Goldsparplan erstellen lassen und sich über jegliche Entwicklung auf dem Edelmetallmarkt Informieren.NMF OHGSchwarzheideInhaber: Ronny Wagner

