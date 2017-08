Google Data Studio Webinar von TILL.DE

Braunschweig 31.08.2017 - Google Data Studio ist das neue Dashboard- und Reporting-Tool von Google.

Mit diesem intuitiven Tool können Sie einfach professionelle und interaktive Berichte für Ihre Online Aktivitäten erstellen.

TILL.DE bietet jetzt Webinare zur Einführung in das kostenlose Tool Google Data Studio. Im Marketing gehört die Auswertung zahlreicher Kennzahlen über das Nutzerverhalten mit zum Alltag dazu. Unser Google Data Studio Webinar soll den Marketing-Alltag von Google AdWords und Analytics Nutzern erleichtern, indem es eine Einführung in die Erstellung der individuellen Reportings bietet.

Der nächste Termin für das Data Studio Webinar ist am 20.10.2017 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Unser zertifizierter Google Academy Trainer Joachim Schröder zeigt Schritt für Schritt wie genau die Berichte in Google Data Studio eingerichtet werden und beantwortet alle Fragen. So lernen die Teilnehmer in diesem Data Studio Webinar ihre spezifischen Marketing-Dashboards zusammen zu stellen, um genau die Kennzahlen mit in das Reporting aufzunehmen, die für die eigene Marketingstrategie besonders wichtig sind.

Dazu werden die verschiedenen Funktionen und der Aufbau des Tools anschaulich erläutert. Außerdem werden verschiedene Datenquellen und die Verknüpfung mit Google Diensten wie AdWords, Analytics und der Search Console behandelt. Dabei steht die Berichterstellung mit unterschiedlichen Datenquellen im Vordergrund.

Alle wichtigen Informationen aus den unterschiedlichen Datenquellen werden durch die übersichtlichen Berichte und Grafiken anschaulich visualisiert. Ob die Geschäftsziele tatsächlich erreicht wurden und wie sich die KPIs entwickeln wird durch die Reportings mit dem Data Studio auf einen Blick ersichtlich.

Die Webinare von TILL.DE finden als Google+ Hangout bzw. YouTube Live event statt.Nutzen Sie bequem Ihren Google Account, um sich einzuloggen. Zur Nutzung des webinars empfehlen wir eine Webcam, Lautsprecher und ein Mikrofon bzw. Headset. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie sich gern direkt an uns wenden.

Aktuelles Webinarprogramm von TILL.DE

Webinartermine im Oktober 2017:

Webinar Google Data Studio - Webinar - 20.10.2017 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Webinar Google Data Studio - Webinar - 20.11.2017 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr



Eine Übersicht unserer aktuellen Webinare von TILL.DE, inklusive einer direkten Buchungsmöglichkeit, kann hier gefunden werden: http://www.till.de/google-data-studio-webinar.html