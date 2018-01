Google PageSpeed Competition 2017: PubEngine gewinnt gegen 20 größten Verlage der Welt*

Seehausen am Staffelsee, den 15.12.2017 - Die PubEngine ist Weltmeister. Im Vergleich mit den 20 größten Verlagen der Welt holt sich die PubEngine Gold.

Im Google PageSpeed Wettbewerb überzeugt die PubEngine in allen Disziplinen und erklimmt das Siegerpodest sowohl "Desktop" als auch "Mobil". *

Die weltweit 20 größten Verlage haben wir gegen die PubEngine antreten lassen. Aber egal ob Pearson, Wiley oder Kondansha: Im Google PageSpeed Competition 2017 mussten sich alle Anbieter der PubEngine geschlagen geben.

Mit zwei mal 88 und ein mal 85 Punkten erreicht die PubEngine gleich drei mal den Spitzenwert; und das sowohl "Desktop" also auch "Mobil". Sie ist damit die einzige Lösung überhaupt, die insgesamt von Google mit einem "leistungsstark" bewertet wird.

Den zweiten Platz in unserem SpeedTest mit den größten Verlagen der Welt belegt Random House mit 84 Punkten, Bronze geht an Springer Link mit einem Score von 78,5. Schlusslicht ist Hachette Livre mit 0 Punkten.

Zum Vergleich: Google Scholar erzielt 93, Amazon 79,5 und ebay 68 Punkte.

Auch im dedizierten Google Mobile Test ist die PubEngine "excellent" und laut Google noch schneller als die weltweiten Top-Performer im Segment News, Media & Publications:

PubEngine Industry Comparison

"Geschwindigkeit ist ein Schlüsselfaktor für überragende User Experience",

sagt Norbert Weitkämper, Geschäftsführer der Weitkämper Technology GmbH.

"Mit unserer HitEngine haben wir eine der weltweit effizientesten Suchalgorithmen überhaupt im Rennen. Aus zahlreichen Projekten im Bereich eCommerce wissen wir sehr genau: Most sites lose half their visitors while loading (Google 2017). Daher stand für uns von Anfang an fest: Auch die PubEngine wird schnell."

Ein rundum sehr schnelles Publishing System zu schaffen ist herausfordernd. Nicht nur die Search Engine muss schnell sein, sondern auch Datenbank, Middleware, Frontend und Serverarchitektur. Und alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Herzstück der PubEngine ist die Enterprise NoSQL Datenbank, die sich besonders gut für Dokumente eignet. Auch die Netzwerk- und Systemarchitektur des PubEngine Hosting Services ist besonders effizient und dabei trotzdem extrem sicher. Alle Komponenten sind für maximale Verfügbarkeit getrennt voneinander auf mehreren Serverclustern redundant in verschiedenen Rechenzentren vorgehalten.



Über Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights misst die Leistungsfähigkeit einer Seite auf Mobilgeräten und Desktop-Computern. Es ruft die URL zweimal ab: einmal mit einem mobilen User-Agent und einmal mit einem Desktop-User-Agent. Die PageSpeed-Bewertung kann 0 bis 100 Punkte betragen. Eine höhere Punktzahl ist besser als eine niedrige. Eine Punktzahl von 85 oder mehr weist auf eine leistungsstarke Seite hin.

Über PubEngine

Die PubEngine ist die ePublishing Plattform für das Publizieren und Vermarkten (wissenschaftlicher) digitaler Inhalte. Für Hochschul- und Bibliothekskunden bietet die PubEngine spezielle eLibrary Funktionen wie COUNTER Statistiken, Link Resolver, OpenURL, DOI, OCLC Anbindung oder ein eigenes Dashboard für den Institutions-Administrator.

Die PubEngine ist von Grund auf neu und federleicht. Enterprise NoSQL bietet maximale Flexibilität. Intelligente Suche und Navigation garantieren hohe Kundenzufriedenheit und -loyalität. Das HTML Framework sorgt für Responsive Design auf allen Kanälen.

* Der PageSpeed Test wurde von Weitkämper Technology mit zufällig ausgewählten Seiten und Angeboten der Anbieter auf der Google Seite https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de durchgeführt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die in der Auswertung angegebenen URL Adressen zum Zeitpunkt des Tests (10.12.2017 zwischen 12 Uhr und 18 Uhr CET). Es ist möglich, dass andere Web-Seiten der Anbieter zu anderen Ergebnissen führen. Es ist möglich, dass der PageSpeed Test unter anderen Testbedingungen zu anderen Ergebnissen führt. Wir haben den Test zwar mehrfach durchgeführt, doch können Einflussfaktoren wie Internetgeschwindigkeit, Server- oder Netzwerkperformance oder Serverkonfiguration oder andere Faktoren jederzeit zu anderen Ergebnissen führen. Die Bewertung kann sich ändern, wenn Google neue Bewertungsmethoden oder Analysemethoden einführt.