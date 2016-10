Govento setzt für Arcor.de interaktive Grafiken zur Wahl in Berlin ein

Das Nachrichten Portal Arcor.de hat mithilfe der Publishing-Lösung Govento erstmalig Infografiken für die Wahlberichterstattung eingesetzt.

Das neue mächtige Feature von Govento hilft ab sofort bei der Auswertung und Visualisierung von Datensätzen. Mit Govento kann jeder zum Datenjournalisten werden.

Govento-Charts ermöglicht es Grafiken und Diagramme direkt aus dem CMS zu erstellen. Govento verarbeitet die Datensätze in CSV-Format oder als Tabelle und erstellt responsive Grafiken direkt aus CMS System. Die Daten können aus Office Anwendungen einfach in das System kopiert oder in Govento selbst bearbeitet werden

Die Publishing Lösung Govento wurde von CON-TECH Content Technologies GmbH für komplexe Content-Projekte entwickelt. Die Bedienbarkeit des Systems ist einfach und braucht keine speziellen Kenntnisse. Der neue Front-End-Chart-Generator funktioniert schnell und präzise. Die Nutzer haben die Möglichkeit Parameter wie Farben, Grafik-Art (Bar, Line oder Pie-Chart), Beschriftungen von Achsen und Vieles mehr, einfach durch Nutzeroberflache zu steuern.

Grafiken lassen sich unterschiedlich nach dem Nutzerwunsch gestalten. Für die Datenänderung braucht man keinen Programmierer. Datenkorrekturen erfolgen mit wenigen Klicks und die Änderungen können sofort als Chart-Upgrade erscheinen. Das digitale Publishing mit Govento öffnet kreative Räume für neue Ideen.

Die Publishing Lösung Govento wurde in den letzten Jahren als Profi-Lösung für Großkunden wie Vodafone Deutschland entworfen. Jetzt stellt das internationale Entwickler-Team das System als Software as a Service (SaaS) zur Verfügung.

Die Vorteile von responsiven Charts von Govento:

• einfache Konfiguration

• hohe Flexibilität

• klare Trennung von Inhalt und Ausgabe

• Style mit CSS & Steuerung mit JS

• Verwendung von SVG (die Zukunft der Web-Präsenz!)

• absolut responsive und DPI unabhängig

• Responsive-Konfiguration mit Media Queries

• individuell anpassbar mit Sass