Gräser Jürgen Entspannung leicht gemacht mit Schlafen auf Knopfdruck

Seit Sommer 2017, wurde der Neuentwickelte Powerbraintuner von Jürgen Gräser erfolgreich getestet und überzeugt in allen angegebenen Bereichen die vom Hersteller

Angeben werden.Die Besonderheit an diesem kleinen Gerät, sind die Ergebnisse jahrelanger Forschung,die auch neurologisch getestet und nachgewiesen sind.Der Powerbraintuner kommt genau zur richtigen Zeit auf den Markt und bringt auf den Punkt gebracht Entspannung auf Knopfdruck, so die Aussage des Herstellers.Mit der Anwendung und speziellen Programmierung mit Technical Sounds 8 aus der Wissenschaft bekannte Frequenzen) mit der Überlagerung Binaurler Beats überzeugt der Powerbraintuner durch beste Qualität der einzelnen Bestandteile der Beats, das die Wirkung auch wirklich wirksam auf den Anwender übertragen werden kann.Der Powerbraintuner mit seinen 7 verschieden Programmen, trifft genau den Nerv der heutigen hektischen und stressigen Zeit. Da durch den riesigen Informationsüberfluss und die ständige Erreichbarkeit die wenigsten Menschen noch wirklich richtig Entspannen können.Nach Studien Schlafen ca. 80% der Deutschen schlecht, was bedeutet, das das körperliche und geistige Wohlbefinden sehr darunter leidet woraus oft viele gesundheitliche und berufliche und familiäre Probleme entstehen.Beim schlecht Schlafen handelt es sich wahrscheinlich um die Neue versteckte noch unbekannte Volkskrankheit Nummer 1, weil die folgen des schlechtne schlafens noch nicht absehbar sind.Der Powerbraintuner setzt mit seinen 7 verschieden Programmen genau dort an, wo andere Möglichkeiten zur Entspannung und besser Schlafen an die Grenzen stoßen.Die Powerbraintuner Programme sind für verschieden Lebensbereiche entwickelt worden.Die Powerbraintuner Programme sind speziell Entwickelt worden für die Bereiche,Regeneration und Schlafen – Meditation – Wohlbefinden – Kreativität – Lernfähigkeit – Konzentration – Spitzenleistung.Der Powerbraintuner überzeugt auch durch seine technischen Fähigkeit, Hier wurde ganz Bewusst auf Bluetooth, MP3 und versteckte sprachliche Affirmationen verzischtet,

Die Programme sind zum Schutze der Anwender codiert und es werden nur hochwertige WAV-Files verwendet. Jedes Programm hat für jede Anwendung auf dem Powerbraingerät eine extra Videoerklärung, die die Einsatzbereiche und Möglichkeiten des Powerbrauntuner nochmals für jeden Benutzer anschaulich erklärt.Der Powerbraintuner ist für jeden erschwinglich, da sich der Preis mit diesen Möglichkeiten und der hochwertigen Qualität des Powerbrainplayer sich in einem mittleren Preisbereich befindet, was schon ein leerer MP3-Player entspricht. Daher ist der Powerbraintuner auch eine ideale Geschenkidee zu jedem Anlass.Die Powerbrainprogramme sind nicht zum download verfügbar und laufen auch nur auf dem original Powerbraintuner.Aus diesen Gründen her raus, mit den persönlichen sehr guten positiven Ergebnissen,hat Jürgen Gräser für diesen Powerbraintuner den Vertreib mit übernommen.