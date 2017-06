Grammy nominierter Chor aus den USA live in Hamburg

Sie sind eine internationale Musiksensation. 23 Solisten aus den USA in einem Chor. Stimmgewaltig.

Meisterlich. Berührend. Grammy nominiert. Goldmedaillen-Gewinner der Chor-Weltmeisterschaften. Am Dienstag, den 11. Juli 2017, gibt der Jeremy Winston Chorale um 19:30 Uhr ein Benefiz-Konzert in der St. Gertrud Kirche in Hamburg.Präsentiert wird ein beträchtliches Repertoire aus klassischer Musik, großen Gospel-Songs und emotionalen Spirituals. Professor Jeremy Winston von der Central State University in Ohio, welcher den Chor 2012 gründete, wird die musikalische Leitung persönlich übernehmen.Der Jeremy Winston Chorale gilt als einer der besten Gospel-Chöre der Welt. Bereits sechs Mal wurde er für einen Grammy nominiert, der höchsten internationalen Musik-Auszeichnung. Mehrfach trat er im Weißen Haus zu Ehren von Barak und Michele Obama sowie gemeinsam mit Weltstars wie Stevie Wonder auf. Seine Mitglieder stammen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten oder Regionen. Einige sogar aus schwierigen Familienverhältnissen.So ist der Gospel-Chor mehr als ein Spitzenensemble großartiger Einzelinterpreten. Regelmäßig einmal im Jahr gibt er Benefiz-Konzerte auch in Deutschland, um sich sozial zu engagieren. In Hamburg gastiert er bereits im zweiten Jahr. Den perfekten Rahmen, um die großen Stimmen des Jeremy Winston Chorale hervorragend zur Geltung zu bringen, bildet in diesem Jahr die „Klangkirche“ St. Gertrud. Mit ihrem schlanken, 88 Meter hohen Turm und der schönen Backsteingotik ist sie ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadtteile Hohenfelde und Uhlenhorst.Ohne technische Verstärkung werden die Stimmen der Ausnahme-Talente direkt unter die Haut der Zuhörer gehen. In St. Gertrud erwartet sie ein ganz besonderes Musikerlebnis zugunsten der gemeinnützigen Organisation Christrose, welche sich für religionsunabhängiges soziales Miteinander einsetzt. Ein Teil der Erlöse fließt direkt in die ehrenamtliche Arbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde St. Gertrud. Pastorin Christine Cornelius wird persönlich während des Benefiz-Konzertes ihr soziales Engagement vorstellen.

www.society-relations.com