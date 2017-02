Graue Erbsen und Weinseminar am "Forum Baltikum - Dittchenbühne"

Graue Erbsen ostpreußisch süß-sauer Mit den „Grauen Erbsen auf ostpreußische Art“ sorgt das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ seit Jahren für etwas Abwechslung im Grauen-Erbsen-Angebot der Krückaustadt.

Auch in diesem Jahr wird diese süßsaure Variante wieder an der Hermann-Sudermann-Allee 50 angeboten.

„Pois gris à la Prussienne“ nennt man am „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ augenzwinkernd diese Spezialität aus der ostpreußischen Küche, die traditionell kurz vor Ende der kalten Jahreszeit auf den Tisch kommt. Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt: „Seit vielen Jahren bereitet unsere Küche diese Spezialität für unsere Gäste zu!“ Die steigende Beliebtheit dieser Variation der Grauen Erbsen macht es empfehlenswert, sich für dieses Essen am Dienstag, den 28. Februar, um 19 Uhr, rechtzeitig anzumelden - beim „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 Elmshorn. Ruf: 04121/89710; E-Mail: . Kostenbeitrag: 12 Euro pro Person.



Forum Baltikum: Weinseminar mit der „Weintafel“

Zu einem unterhaltsamen Weinseminar mit schmackhafter Verkostung lädt das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ am 3. März 2017 von 19 bis etwa 20.30 Uhr in den Festsaal an der Hermann-Sudermann-Allee 50 ein. Sachkundiger Referent: Laurenz Ott von der Elmshorner „Weintafel“ am Bauerweg.

„Mallorca und Portugal – der etwas andere Vergleich der Iberischen Halbinsel“ hat Laurenz Ott diese Veranstaltung genannt. Ott, Weinreisender und Inhaber der Weintafel Elmshorn, geht mit den Gästen auf eine vinophile Reise durch verschiedene Weinlandschaften auf Mallorca und in Portugal – und schenkt dabei sechs ausdrucksstarke Weine aus.

Information und Anmeldung: „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 Elmshorn. Ruf: 04121/89710; E-Mail:. Kostenbeitrag: 20 Euro pro Person.