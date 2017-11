Neue Alarmmeldungen für Umweltzonen, Übersichtskarten und eine Adressen-Suchfunktion kostenlos auf Android und iOS, Apple downloaden

Die Green-Zones App bietet ihren Nutzern nun noch mehr Komfort! Sie informiert den User über europäische Umweltzonen sowie aktuelle Einfahrtsrechte und -verbote. Zudem werden alle Umweltzonen seit Neuestem auf Übersichtskarten angezeigt, können andererseits aber auch bis ins kleinste Detail herangezoomt werden.

So auch die neuen Umweltzonen in Belgien: Mehrere belgische Städte haben sich zur Einführung von Umweltzonen entschlossen, konnten sich untereinander aber nicht auf einheitliche Einfahrbestimmungen einigen. Deshalb gibt es nun eine Vielzahl an unterschiedlichen Regulierungen wer wann und wo einfahren darf, die in der Green-Zones App kompakt und mit System zusammengefasst worden sind.

Auch bei den französischen temporären Zonen gibt es Neuigkeiten, denn sie werden nun je nach ihrem Status eingefärbt und erscheinen bei Vorwarnungen orange und bei akuten Fahrverboten rot. Daher ist der aktuelle Status noch einfacher nachzuvollziehen. In naher Zukunft werden Sie diesen auch durch direkte Alarmmeldungen auf dem Smartphone einsehen können, falls temporäre Fahrverbote ausgesprochen werden. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und vermeiden hohe Strafen indem Sie Umweltzonen umfahren, wenn Fahrverbote spontan ausgerufen werden!

Zusätzlich verfügt die Green-Zones App nun über eine neue, für Geschäftsreisende und Touristen unentbehrliche Suchfunktion – auf einen Blick kann man sehen, ob das Hotel in einer Umweltzone liegt. Eine Adressen-Suchfunktion macht´s möglich. Um diesen Service zu testen, laden Sie gleich die App herunter oder aktualisieren Sie ihre Version bei Google Play oder im App Store!